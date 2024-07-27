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港聞二

34貓狗困200呎家1死 警拘戶主

【明報專訊】大埔富善邨一單位長期傳出惡臭，鄰居報警，警方及消防破門入內調查，揭發33隻貓及1隻狗困於屋內，環境惡劣，其中一幼貓死亡，5貓有病徵由愛協帶走治療。警方其後以涉嫌殘酷對待動物拘捕女戶主。

曾營寵物店 結業後領回家養

富善邨屬租置邨，涉事單位位於善鄰樓23樓，屬自置，面積約200平方呎，戶主夫婦及兩名子女約一年前搬入。現場消息稱，單位滿佈動物排泄物，臭氣熏天，窗戶及鐵閘裝有貓網，貓可自由活動，死去的幼貓屬美國短毛貓混種，約一個多月大，另有一隻貴婦狗繫着狗繩。單位電力中斷，但放有糧水。

據了解，被捕者原經營寵物店，一年前結業，將店舖的貓帶回家，連同其他收養貓及幼貓出生，家中愈來愈多貓，但都自養不買賣。

昨凌晨零時許，善鄰樓23樓有住戶報案稱鄰家傳出惡臭，警方及消防接報到場，單位無人應門，破門發現33隻貓及1隻狗，其中一幼貓死亡，疑被不恰當對待。愛協職員接報到場，檢查發現其中5隻貓虛弱。警方其後聯絡到41歲杜姓女住戶，經調查以涉嫌殘酷對待動物拘捕，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進。

愛協表示，共帶走3隻幼貓、兩隻接近成年的貓及一具貓屍，5隻生還貓均有病徵，將醫治及照顧。漁護署稱共接收27隻貓，主要為本地短毛貓及美國短毛貓，以及一隻貴婦狗，經檢查健康大致正常，部分偏瘦。

數遭投訴 漁署曾摸門釘

鄰居林小姐稱，涉事單位不時傳出排泄物味道，「臭到咳，頂唔順」，晚上常有狗吠，惟平日很少見有人出入，上次已是兩周前。另一鄰居稱，單位大門之前未裝攔網，貓狗時有走出，臭味兩月前已在，開門時臭味瀰漫整條走廊，曾有人報警投訴狗吠擾人，但無人應門，暑假起未見單位有人出入。

大埔區議員胡綽謙稱，戶主非長居單位，平時很少出現。鄰居多次投訴臭味，法團主席跟進數個月，曾通知漁護署上門，因無法聯絡戶主被迫收隊。據胡了解，大廈公契列明不准養狗，但沒禁養貓。

相關字詞﹕殘酷對待動物

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