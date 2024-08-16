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港聞二

貨櫃碼頭減碳 吊機裝太陽能板

【明報專訊】香港國際貨櫃碼頭（HIT）去年引入兩台岸邊吊機，每台安裝84塊太陽能板，每年合共可產生4.2萬度電，並接駁中電電網。負責該項目的中電表示，由於該系統位於離地52米的吊機機房頂部，中電工程團隊需要克服高空施工及信號傳送等問題，最後決定在吊機機房內安裝電表，再利用高頻網絡將發電數據傳回，克服高空安裝太陽能系統的挑戰。該系統連同貨櫃碼頭其他太陽能項目，包括在18個變電站頂及兩座大廈天台安裝太陽能板等，預計完工後每年總發電量逾90萬度電，等於減少約350公噸碳排放。

香港國際貨櫃碼頭董事暨和記港口信託首席財務官吳志傑表示，該兩台配備太陽能板的岸邊吊機已接駁中電電網。他稱，將太陽能板安裝在離地52米的吊地機房頂部，可避免太陽能板周圍出現阻擋物，吸收更多太陽光線，能源效益更高。

克服高空施工 連天台裝板年產90萬度電

中電客戶成功及銷售總監盧志華表示，中電首次在離地52米的吊機安裝電表，中電的工程團隊於接駁電網及安裝電表上遇到挑戰。他說，中電從信號傳送、工作安全及維修保養等方面考慮最適合安裝電表的位置，確保數據傳輸不受天氣及周圍環境干擾，同時亦要方便檢查及維修。中電工程團隊審視吊機佈局及貨櫃碼頭地理位置後，決定於吊機機房內安裝電表，再利用高頻網絡將發電數據傳回中電系統，克服高空安裝太陽能系統的挑戰。

翻查資料，該兩個配備太陽能板的岸邊吊機，投資額達7800萬元。

龍門架吊機漸改電動 減碳七成

另外，中電為貨櫃碼頭營運做碳排放分析，包括蒐集輪胎式龍門架吊機能源消耗數據，結果發現電動吊機分別較混能及柴油吊機碳排放減少六成及七成；中電比較使用傳統燃料及電力設備的碳排放量後，向貨櫃碼頭建議電氣化措施。

吳稱，貨櫃碼頭2008年已引入混能及電力龍門架吊機，至今有67部為電力驅動，另外有89部由柴油轉為混能；由去年至今年4月，貨櫃碼頭已將14部混能龍門架改為電動，該公司2023年碳排放較2022年減少逾1.5萬公噸，相當於9000個中電家庭一年用電的碳排放。該公司目標2030年前將68部混能龍門架吊機改為電動，以及將60輛汽油或柴油車改為電動車，進一步減少碳排放。

相關字詞﹕中華電力 香港國際貨櫃碼頭

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