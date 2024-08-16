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港聞二

工程師學會稱寒冬 回暖無期

【明報專訊】建築及工程界經營困難，香港工程師學會指業界進入寒冬，未能看到結束期，認為政府可趁目前價格下行投資更多基建，支持業界渡過困難。建築、測量及都市規劃界立法會議員謝偉銓憂將有一波行業倒閉潮，「無新項目就無辦法堅持人手，大嘅都面對呢啲問題，中小企壓力一定更加大」。

謝偉銓憂將有一波倒閉潮

香港工程師學會秘書長薛永恒表示，本港目前基建或建築工程量均不足，但建築量大幅下降，部分公司要求員工放無薪假。他認為在此艱難時刻，政府應支持及帶頭透過政策投資更多基建，「保持到我們香港工程建築界一些有生力量」。

薛稱有些基建「始終都要做」，目前業界下行，成本或更低，基建系統對香港長遠有利，他說未評估寒冬會有多長，擔心並非短期，目前環球經濟不穩，未能看到結束期。

謝偉銓稱本港私人市場放緩，內地房地產項目收縮，部分澳門顧問合約也沒有了，政府6個新項目流標。他稱，私人市場現時主要消化現有持貨量，不太熱中新項目，銀行對房地產借貸收緊，內地亦沒有新地產項目。

謝表示，立法會工務小組「已經好有效率」，政府提交議程馬上開會討論，暫時未有議程交上而未能討論，如政府希望加快小組可配合。他說，以往有部分工程顧問工作由政府處理，但因人手不足押後，建議考慮交由私人顧問公司處理，另外亦可加快非牟利機構項目流程。

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