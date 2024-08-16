南海I號文物今起文物探知館展出

展覽由發展局、國家文物局和澳門社會文化司合辦，於尖沙嘴香港文物探知館舉行，公眾免費入場。「南海I號」是南宋遠洋商船，2007年打撈，截至2019年有近18萬件出土文物，包括南宋淳熙十年（1183年）的南海窰醬釉「淳熙十年」印文四繫罐，再結合船上發現最晚年號的南宋孝宗時期銅錢「淳熙元寶」等線索，推斷出「南海 I 號」最後出航及沉沒時間是1183年或以後不久。

禁民間私釀 罐碎片證南方寬鬆

「南海 I 號」沉船出土文物中發現大量俗稱「廣東罐」的醬釉陶罐，可盛載酒、鹹鴨蛋及茶葉等。九龍城宋皇臺聖山遺址出土約90萬片宋元陶瓷碎片，當中不乏廣東罐碎片，反映香港自宋代以來是貿易航線的中轉站。古物古蹟辦事處一級助理館長（田野考古）李偉文昨稱，其中展示印有「狀元春」等酒罐碎片，部分屬宋代文物，並在「南海 I 號」及宋皇臺出土，惟宋代禁止私自釀酒，可見南方對此較寬鬆，廣東釀酒業較發達。

金器戒指半製成品銷海外

除瓷器及陶器外，「南海 I 號」船貨亦有金器，例如南宋時期的鑲嵌寶石戒指，不過並非兩宋時期的中國主流樣式，而且戒面留有鑲寶石位置，相信「南海 I 號」不止外銷成品，也會把半製成品運到外地再加工。

展覽同時揭示中國與東南亞等地有經貿合作，如澳門聖保祿學院遺址出土的明代景德鎮窰青花象首軍持，軍持流行於東南亞國家，因此可證澳門與東南亞曾有貿易。

發展局長甯漢豪致辭表示，發展局、澳門與廣東省部門在2022年簽訂有關文物保育的意向書，是次展覽屬第二個粵港澳大灣區共同策劃的展覽，從中可感受三地人民同宗同源、文化相通。