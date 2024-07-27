2022年體育產值620億 升0.1百分點

就業人數7.4萬 佔全港2.2%

統計處表示，2022年香港體育及相關活動以基本價格計算的增加價值為380億元，佔香港以基本價格計算的總增加價值的1.4%，與2021年大致相同。

根據組成界別分析以基本價格計算，「體育支援服務及其他體育活動」在2022年佔體育及相關活動以基本價格計算的總增加價值的45%，屬增加價值最大的界別；其次為「體育設施及體育俱樂部的運作經營（包括體育教育）」佔32%；「體育相關用品的製造、進出口貿易、批發及零售」及「體育旅遊」分別佔22%及1%。

體育及相關活動就業人數方面，最多的「體育設施及體育俱樂部的運作經營（包括體育教育）」僱用3.4萬人，佔總數46%；其次「體育的支援服務及其他體育活動」僱用2.2萬人，佔30%；「體育相關用品的製造、進出口貿易、批發及零售」僱用1.8萬人，佔總數24%；「體育旅遊」則僱用約1000人，佔1%。