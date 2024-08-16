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港聞

港聞二

泳界將晤文體旅局 指租用泳線分配不公

【明報專訊】游泳港隊前代表方力申開辦的泳會一名9歲學員因泳會級別無法參加錦標賽，掀起社會對泳總制度的爭議，新民黨立法會議員何敬康昨稱，下月初會聯同泳界與文體旅局開會，商討泳線分配不公等議題，冀令租泳線制度更透明及公平。有泳會負責人認為目前制度不貼地及對小型泳會不公，倡不受歡迎的泳池應給予小型泳會租用。

何敬康昨於港台《千禧年代》稱，早前去信泳總提出泳會租用泳線透明度不夠高，他指泳總旗下泳會分三級制，包括正式屬會、觀察屬會和競賽屬會，競賽屬會無權租用公共泳池泳線。泳總按計分制分配泳線，低級屬會因分數低亦難以租線。何稱，下月初聯同泳界與文體旅局開會，商討泳線分配不公等議題，建議參考外國例子劃分開放時段予不同使用者，全港泳池亦可分等級配合現時計分制。

小泳會借其他泳會名額租泳線

其中一個泳總正式屬會的負責人陳教練於同一節目稱，全港約有10多個50米主池，高分屬會優先租用，低分者能租用的時段並非最理想，或要抽籤租用副池及訓練池，但需與其他泳會及三項鐵人等體育會競爭，獲得泳線及時間不穩定，「今個月有下個月可能無」。陳稱，有泳會借用其他泳會名額抽籤，有不同泳會更會自行協商，他認為目前制度不夠貼地及對小型泳會不公，建議不受歡迎泳池應租予小泳會，但同意高分泳會可優先租用地理位置較好的泳池。

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