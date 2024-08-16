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港聞二

體院檢討精英運動員直接資助機制 霍啟剛籲檢視政策定位 文體旅局：政策方向正確

【明報專訊】港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜日前稱，全職運動員薪酬雖低，但香港體育學院有提供其他資源，「嚴格嚟講，佢（運動員）係無乜嘢要使錢」，近日不少本港運動員發聲，冀提升薪酬待遇。文化體育及旅遊局昨回覆本報查詢稱，體院正展開運動員直接資助的機制檢討，計劃於今年底至明年初完成。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛回覆本報查詢認為，政府應全面及大型檢討，希望政府在整個體育政策能重新檢視定位，訂明清晰目標。

稱奧運佳績證資源分配得宜

文體旅局回覆本報稱，港隊運動員在巴黎奧運取得佳績，「反映政府投放於體育資源分配得宜及政策方向正確」，強調政府將與體院及體育界持份者，包括體育總會保持溝通，並按運動員實際需要，適當檢討現行資助機制及資助金額等培訓系統。該局稱，體院正着手展開運動員直接資助機制的有關檢討，計劃今年底至明年初完成，強調在實施新機制前，體院需獲其董事局通過檢討方案，以監察各項資助計劃的資助水平。

霍：現時有成績方有資源

文體旅局稱，政府2024/25年度向體院撥款約9.42億元，較5年前（2019/20年度）的撥款額增加超過四成。根據體院年度報告，政府於2021/22年度、2022/23年度同樣向體院撥款7.37億元，體院於兩個年度均將其中1.52億元用作對精英運動員的直接財政資助，餘下5.85億元則用作精英運動員培訓計劃及體院營運（見表）。

霍啟剛回覆本報查詢表示，港隊於巴黎奧運取得佳績，認為政府是時候作一個全面及大型檢討，希望政府在包括精英運動員發展在內的整個體育政策上，能重新檢視定位，訂明清晰目標，「才知道我們的體育政策應該向什麼方向發展」。

他指出，現時的資助計劃是先有成績，才能取得政府資助及令項目成為精英項目，獲得更加多資源，但觀乎不同國際大型運動會逐漸加入三人籃球等非傳統體育項目，未來應「認清自己的優勢」，探討在某些非傳統項目上能否有「彎道超車」的空間，冀政府能給予更大彈性及支援，讓非傳統項目的運動員能夠在國際舞台展示才能。

籲勿忘專業團隊

至於體院教練及物理治療師等團隊的待遇，他認為現在不少獎勵和支持也落在運動員，強調在專業化進程中，「這些幕後功臣十分重要」，希望政府在未來的支援資助，甚至是社會對運動員的支持，能兼顧專業團隊的建設。他又認為政府未來除支持訓練本地精英教練外，亦要檢視如何令香港成為「吸引到國際外國專業團隊及教練前來的地方」，將有助港隊取得好成績。

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