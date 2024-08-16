8‧31襲警阻差藏武 5男囚7至22周

官同意案件延誤 全減刑兩月

5名被告分別為顧文軒（現28歲，調酒師）、葉禮豪（22歲，無業）、蔡浩賢（27歲，高級會所主任）、郭俊駒（40歲，採購經理）及鍾日傑（33歲，銷售員）。各辯方代表均就案件檢控延誤求情，其中葉因本案放棄升讀大學，郭則失去到新加坡工作的機會。控方稱明白案件檢控有時差，但警方當日於案發一帶拘捕了64人，控方已盡力按案件嚴重度分批次處理。

陳官判刑稱，雖然5名被告均無刑事定罪紀錄，但判處即時監禁仍合適。就襲警罪成的顧和蔡，陳官稱顧的母親形容顧是好兒子，僱主及校長則稱他勤奮上進；法庭早前裁定顧以透明膠盾牌飛向警員，涉案警員沒受傷純屬幸運，判囚13星期。蔡於背景報告承認案發時在現場出現，但否認襲警，稱自己當時曾被襲擊，令他感頭暈。陳官稱，法庭裁決以雨傘由上而下打警員，有證供稱雨傘被打至彎曲，涉案警員不需住院，判刑亦考慮到警員傷勢，判囚18星期。

兩人攜雷射筆 官：無證據曾用但嚴重

陳官續稱，阻差辦公罪成的葉涉案過程短暫，幸好有警員在場阻止，判囚7星期。就在公眾地方管有攻擊性武器罪罪成的郭和鍾，陳官指兩人被裁定攜有各一支雷射筆，沒證據顯示他們曾使用雷射筆，但本案性質嚴重。陳官考慮到郭的妻子因本案停職、接受紀律聆訊，其家人亦有可能被撤銷居於紀律部隊的資格，以及檢控延誤等因素，酌情減刑3星期，共判囚21星期；鍾則判監22星期。

【案件編號：KCCC 1429/23】

（反修例風暴）