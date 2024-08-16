明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

屠龍案女被告方：僅屬兼職會計妹

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，案件昨於高院第73天審訊。辯方陳辭稱，第七被告劉佩凝（圖）在屠龍小隊角色是「兼職會計妹」，在管理眾籌一事對黃振強言聽計從，但黃向劉隱瞞他籌得逾百萬元款項。就控方早前指掟汽油彈及破壞財產也算恐怖主義行為，辯方反駁香港2019年有不少掟汽油彈的場合被定性暴動，但未聽聞官方或媒體「話香港有好多恐怖分子」。辯方完成陳辭，法官今日引導陪審團。

質疑「恐怖主義」說法 官今引導陪審

劉佩凝被控與黃振強串謀提供財產作出恐怖主義行為。劉的代表大律師馬維騉表示，美國9．11襲擊事件、東京地鐵沙林毒氣事件及倫敦七七爆炸案，都是公認的恐佈主義行為；就涉案12．8行動，馬同意「如果實行到，冇咩人會懷疑唔係恐佈活動」。

針對控方早前稱，劉的罪行所指的恐怖主義行為，毋須與12．8行動有關，掟汽油彈及破壞也算是恐怖主義行為，馬大狀質疑2019年間出現暴動，卻未見官方或媒體指香港有許多恐佈分子、每周有一次恐襲，或香港法庭曾審理其他恐怖主義案件。馬指出，恐怖主義行為的要求為嚴重傷害人身、嚴重破壞及推廣政治與宗教思想，雖然2019年常見「五大訴求」，但合法示威者也會用此口號。

指黃振強瞞籌款 自己只管20萬

馬大狀又稱，控方須證明劉有意圖籌集資金以實行恐怖主義行為，或劉知悉資金會用作恐怖主義行為但仍向黃提供資金。控方稱屠龍小隊曾製作一段用於眾籌的宣傳片，內容為隊員參與示威暴動畫面，藉此推論劉知悉屠龍小隊會作出相關行為，馬大狀稱控方未能證明劉曾觀看該影片。

馬續稱，黃11月4日邀請劉協助他籌取資金，劉只處理逾20萬元，其他資金由黃用私人銀行戶口自行處理。至12月7日，一名人士聯絡劉稱想屠龍小隊支助他10萬元作「畀手足生活費」，劉回覆「錢唔係我搞」並轉告黃，黃一口拒絕。當劉質疑屠龍小隊已籌得50萬元，黃駁斥劉「50萬？條數你有份睇，邊有50萬咁多」，惟黃庭上供稱有金主提供他逾百萬元現金。馬稱黃向劉隱瞞籌款，而劉對黃言聽計從，可見劉的角色只是「兼職會計妹」。

【案件編號：HCCC 164/22、255/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 殺警 反恐條例 屠龍小隊 反修例事件

上 / 下一篇新聞

外公抱過路 3歲童捲電車底亡 偕外傭湊兩孫疑避雨衝燈 司機涉危駕被捕
外公抱過路 3歲童捲電車底亡 偕外傭湊兩孫疑避雨衝燈 司機涉危駕被捕
街坊到場獻花 有批部分家長「奉旨要車讓」
街坊到場獻花 有批部分家長「奉旨要車讓」
4.4萬單程證來港 錄1.38萬人「淨移入」
4.4萬單程證來港 錄1.38萬人「淨移入」
美食節首日 展商普遍稱人流沒減 有謂生意少三成 「1元貨」顧客多未購其他
美食節首日 展商普遍稱人流沒減 有謂生意少三成 「1元貨」顧客多未購其他
港鐵車務轉盈 CEO：須審慎理財不時有優惠
港鐵車務轉盈 CEO：須審慎理財不時有優惠
調查指兩成專才暫無工作 人力顧問：中高層空缺少現錯配
調查指兩成專才暫無工作 人力顧問：中高層空缺少現錯配
8‧31襲警阻差藏武 5男囚7至22周
8‧31襲警阻差藏武 5男囚7至22周
體院檢討精英運動員直接資助機制 霍啟剛籲檢視政策定位 文體旅局：政策方向正確
體院檢討精英運動員直接資助機制 霍啟剛籲檢視政策定位 文體旅局：政策方向正確
泳界將晤文體旅局 指租用泳線分配不公
泳界將晤文體旅局 指租用泳線分配不公
2022年體育產值620億 升0.1百分點
2022年體育產值620億 升0.1百分點
南海I號文物今起文物探知館展出
南海I號文物今起文物探知館展出
工程師學會稱寒冬 回暖無期
工程師學會稱寒冬 回暖無期
貨櫃碼頭減碳 吊機裝太陽能板
貨櫃碼頭減碳 吊機裝太陽能板
34貓狗困200呎家1死 警拘戶主
34貓狗困200呎家1死 警拘戶主
非禮案事主自言微塵 警司如山寨王 哭訴沒一刻是自願 作供嘔吐不止要暫停
非禮案事主自言微塵 警司如山寨王 哭訴沒一刻是自願 作供嘔吐不止要暫停
被追工程費 齊惜福反申索 發起人梁唐青儀：廁所日日湧糞水
被追工程費 齊惜福反申索 發起人梁唐青儀：廁所日日湧糞水
指非禮案「一罪兩審」 女足前助教申覆核
指非禮案「一罪兩審」 女足前助教申覆核
兜售迪士尼鏡騷折扣票騙財百萬 文員囚28月
兜售迪士尼鏡騷折扣票騙財百萬 文員囚28月
涉塌工字鐵奪命 精進及分判商待認罪協商
涉塌工字鐵奪命 精進及分判商待認罪協商
穿牆入舖偷15萬元玉器
穿牆入舖偷15萬元玉器
潮行GBA：灣區探熊貓
潮行GBA：灣區探熊貓
灣區手記：三級片救經濟 ／文：尚東美
灣區手記：三級片救經濟 ／文：尚東美
【Emily】7月392萬人訪港升一成 過夜客佔半 中秋夜灣仔再辦無人機表演
【Emily】7月392萬人訪港升一成 過夜客佔半 中秋夜灣仔再辦無人機表演
【Emily】立會教育委會訪滬 《繁花》總統套房打卡
【Emily】立會教育委會訪滬 《繁花》總統套房打卡
【Emily】孫玉菡引MIRROR歌詞勉明Teen團
【Emily】孫玉菡引MIRROR歌詞勉明Teen團
【Emily】多收車費綠巴4線 嚟緊周日推「免費乘車」
【Emily】多收車費綠巴4線 嚟緊周日推「免費乘車」
【Emily】全國生態日推免費導賞團 港深簽生態廊道合作框架
【Emily】全國生態日推免費導賞團 港深簽生態廊道合作框架
【Emily】天水圍膠樽回收 每樽補貼1毫 可用八達通領
【Emily】天水圍膠樽回收 每樽補貼1毫 可用八達通領