屠龍案女被告方：僅屬兼職會計妹

質疑「恐怖主義」說法 官今引導陪審

劉佩凝被控與黃振強串謀提供財產作出恐怖主義行為。劉的代表大律師馬維騉表示，美國9．11襲擊事件、東京地鐵沙林毒氣事件及倫敦七七爆炸案，都是公認的恐佈主義行為；就涉案12．8行動，馬同意「如果實行到，冇咩人會懷疑唔係恐佈活動」。

針對控方早前稱，劉的罪行所指的恐怖主義行為，毋須與12．8行動有關，掟汽油彈及破壞也算是恐怖主義行為，馬大狀質疑2019年間出現暴動，卻未見官方或媒體指香港有許多恐佈分子、每周有一次恐襲，或香港法庭曾審理其他恐怖主義案件。馬指出，恐怖主義行為的要求為嚴重傷害人身、嚴重破壞及推廣政治與宗教思想，雖然2019年常見「五大訴求」，但合法示威者也會用此口號。

指黃振強瞞籌款 自己只管20萬

馬大狀又稱，控方須證明劉有意圖籌集資金以實行恐怖主義行為，或劉知悉資金會用作恐怖主義行為但仍向黃提供資金。控方稱屠龍小隊曾製作一段用於眾籌的宣傳片，內容為隊員參與示威暴動畫面，藉此推論劉知悉屠龍小隊會作出相關行為，馬大狀稱控方未能證明劉曾觀看該影片。

馬續稱，黃11月4日邀請劉協助他籌取資金，劉只處理逾20萬元，其他資金由黃用私人銀行戶口自行處理。至12月7日，一名人士聯絡劉稱想屠龍小隊支助他10萬元作「畀手足生活費」，劉回覆「錢唔係我搞」並轉告黃，黃一口拒絕。當劉質疑屠龍小隊已籌得50萬元，黃駁斥劉「50萬？條數你有份睇，邊有50萬咁多」，惟黃庭上供稱有金主提供他逾百萬元現金。馬稱黃向劉隱瞞籌款，而劉對黃言聽計從，可見劉的角色只是「兼職會計妹」。

【案件編號：HCCC 164/22、255/23】

（反修例風暴）