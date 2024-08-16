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調查指兩成專才暫無工作 人力顧問：中高層空缺少現錯配

【明報專訊】高才通人才服務協會及教聯會訪問597名經各項人才計劃來港專才，結果顯示逾兩成受訪者現無工作，協會估計部分人剛取得簽證或來港不久。有人力資源總監分析，市場上的中高層職位空缺不多，空缺主要來自低層職位及醫療等專業崗位，內地專才未必完全配對市場需要。調查同時發現不足一成來港人才置業，有學者稱部分人視香港為「踏腳石」，加上樓市向下，反映「撤辣」未能鼓勵外地人才置業。

調查上月以問卷訪問597名專才，絕大部分來自內地，當中七成循「高才通」來港。結果顯示最多來港人才從事金融業，其次是創科及金融科技；22%稱目前沒有工作。高才通人才服務協會會長、選委界別議員尚海龍解釋，部分人剛取得簽證或來港不久，仍在求職。調查亦發現，32%受訪者每月家庭收入少於5萬元，支出少於5萬元的佔近67%。

學者：倘難有更高薪 難留才

人力資源總監梁美儀表示，儘管近年移民潮導致不少中高層人員流失，但因經濟不景，很多金融機構如投資銀行正裁員，流失職位早已削減或內部找人頂替；而一些崗位着重國際視野，公司未必視內地人才為適當人選。梁說，部分專才初期「眼角高」，料現在是適應階段，轉找薪酬較低工作。她說目前主要是專業職位如醫療界缺人，建議政府針對性吸納專才。

浸大人力資源策略及發展中心副主任葉偉光認為，很多企業受經濟下行影響需省成本，加上移民潮趨穩定，令來港人才求職有挑戰。他指出，調查中家庭月收不足5萬元專才佔一定比例，倘市場不能提供更高薪酬，留住他們在港發展有難度；目前難言來港專才是否供過於求，明年首季才較適宜評估人力需求。

已來港者9%置業 有稱樓貴息高

調查發現已定居香港受訪者中只有9%置業，經高才通來港的肖娟稱本港樓價相對高，加上現息口高，笑說利息收入足以應付日常開支。尚海龍認為來港人才先租樓很合理，相信置業比例隨時間增加。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，很多新來港人才認為事業未穩定，部分人更視港為「踏腳石」，加上樓市持續向下，故沒置業。

尚海龍稱教育制度是內地人才來港主因，調查顯示選擇本地資助中小學及直資或國際學校的比例各佔四成。教聯會副主席兼議員鄧飛冀制訂特定政策，為人才家庭學童提供支援。

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