明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港鐵車務轉盈 CEO：須審慎理財不時有優惠

【明報專訊】港鐵（0066）上半年車務營運扭虧轉賺4.15億元，物業發展利潤亦因多個項目入帳而按年增1.3倍至17.40億元，帶動純利增44.7%至60.44億元。每股盈利0.97元，中期股息維持派0.42元。至於公司會否因應中期盈利增加繼而向乘客提供更多票務優惠，行政總裁金澤培於業績記者會稱須審慎理財，預留足夠資金興建鐵路和更新鐵路資產，強調港鐵票務不時會有優惠，未來續提供。

未來3年投資資本開支增

金澤培又稱，鐵路票務收入是港鐵最重要穩定收入來源，助港鐵擁有穩健財務，並提供資源維持優質服務。以港鐵香港車務營運來看，上半年息稅前利潤（EBIT）賺4.15億元，去年同期則虧損7.74億元，主要由於過境服務和香港段高速鐵路客量持續回升，及票價調整機制下整體票價上調。不過，上半年總乘客量錄得9.5億人次，仍未恢復至新冠前水平。

港鐵車務營運扭虧，亦預期下半年陸續有物業發展利潤入帳，對於未來會否增派股息，金澤培說董事會派股息時會考慮公司資本開支、盈利能力、設備更新高峰期等因素決定。港鐵業績簡報顯示，今年起未來3年資本開支及投資預計為896億元，較早前預計879億元多，其中佔比最多的香港鐵路維修資本性開支達411億元。

紅磡站周邊用地 擬年底交報告

香港物業租賃及管理業務方面，中期EBIT按年增8.2%至21.54億元，但港鐵商場新訂租金錄得5.7%跌幅，租金收入及盈利增長主要因為「圍方」和「THE SOUTHSIDE」兩個新商場提供新增收入，物業平均出租率為99%。

發展局日前稱白石角發展項目可提供約1萬個房屋單位，目標2033年或之前開通車站。金澤培稱目前仍在研究，包括於東鐵線加建一個車站的可行性。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝稱，港鐵正研究紅磡站及周邊鐵路設施用地，目標年底提交初步報告。

相關字詞﹕票務 中期業績 港鐵

上 / 下一篇新聞

外公抱過路 3歲童捲電車底亡 偕外傭湊兩孫疑避雨衝燈 司機涉危駕被捕
外公抱過路 3歲童捲電車底亡 偕外傭湊兩孫疑避雨衝燈 司機涉危駕被捕
街坊到場獻花 有批部分家長「奉旨要車讓」
街坊到場獻花 有批部分家長「奉旨要車讓」
4.4萬單程證來港 錄1.38萬人「淨移入」
4.4萬單程證來港 錄1.38萬人「淨移入」
美食節首日 展商普遍稱人流沒減 有謂生意少三成 「1元貨」顧客多未購其他
美食節首日 展商普遍稱人流沒減 有謂生意少三成 「1元貨」顧客多未購其他
調查指兩成專才暫無工作 人力顧問：中高層空缺少現錯配
調查指兩成專才暫無工作 人力顧問：中高層空缺少現錯配
屠龍案女被告方：僅屬兼職會計妹
屠龍案女被告方：僅屬兼職會計妹
8‧31襲警阻差藏武 5男囚7至22周
8‧31襲警阻差藏武 5男囚7至22周
體院檢討精英運動員直接資助機制 霍啟剛籲檢視政策定位 文體旅局：政策方向正確
體院檢討精英運動員直接資助機制 霍啟剛籲檢視政策定位 文體旅局：政策方向正確
泳界將晤文體旅局 指租用泳線分配不公
泳界將晤文體旅局 指租用泳線分配不公
2022年體育產值620億 升0.1百分點
2022年體育產值620億 升0.1百分點
南海I號文物今起文物探知館展出
南海I號文物今起文物探知館展出
工程師學會稱寒冬 回暖無期
工程師學會稱寒冬 回暖無期
貨櫃碼頭減碳 吊機裝太陽能板
貨櫃碼頭減碳 吊機裝太陽能板
34貓狗困200呎家1死 警拘戶主
34貓狗困200呎家1死 警拘戶主
非禮案事主自言微塵 警司如山寨王 哭訴沒一刻是自願 作供嘔吐不止要暫停
非禮案事主自言微塵 警司如山寨王 哭訴沒一刻是自願 作供嘔吐不止要暫停
被追工程費 齊惜福反申索 發起人梁唐青儀：廁所日日湧糞水
被追工程費 齊惜福反申索 發起人梁唐青儀：廁所日日湧糞水
指非禮案「一罪兩審」 女足前助教申覆核
指非禮案「一罪兩審」 女足前助教申覆核
兜售迪士尼鏡騷折扣票騙財百萬 文員囚28月
兜售迪士尼鏡騷折扣票騙財百萬 文員囚28月
涉塌工字鐵奪命 精進及分判商待認罪協商
涉塌工字鐵奪命 精進及分判商待認罪協商
穿牆入舖偷15萬元玉器
穿牆入舖偷15萬元玉器
潮行GBA：灣區探熊貓
潮行GBA：灣區探熊貓
灣區手記：三級片救經濟 ／文：尚東美
灣區手記：三級片救經濟 ／文：尚東美
【Emily】7月392萬人訪港升一成 過夜客佔半 中秋夜灣仔再辦無人機表演
【Emily】7月392萬人訪港升一成 過夜客佔半 中秋夜灣仔再辦無人機表演
【Emily】立會教育委會訪滬 《繁花》總統套房打卡
【Emily】立會教育委會訪滬 《繁花》總統套房打卡
【Emily】孫玉菡引MIRROR歌詞勉明Teen團
【Emily】孫玉菡引MIRROR歌詞勉明Teen團
【Emily】多收車費綠巴4線 嚟緊周日推「免費乘車」
【Emily】多收車費綠巴4線 嚟緊周日推「免費乘車」
【Emily】全國生態日推免費導賞團 港深簽生態廊道合作框架
【Emily】全國生態日推免費導賞團 港深簽生態廊道合作框架
【Emily】天水圍膠樽回收 每樽補貼1毫 可用八達通領
【Emily】天水圍膠樽回收 每樽補貼1毫 可用八達通領