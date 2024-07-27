港鐵車務轉盈 CEO：須審慎理財不時有優惠

未來3年投資資本開支增

金澤培又稱，鐵路票務收入是港鐵最重要穩定收入來源，助港鐵擁有穩健財務，並提供資源維持優質服務。以港鐵香港車務營運來看，上半年息稅前利潤（EBIT）賺4.15億元，去年同期則虧損7.74億元，主要由於過境服務和香港段高速鐵路客量持續回升，及票價調整機制下整體票價上調。不過，上半年總乘客量錄得9.5億人次，仍未恢復至新冠前水平。

港鐵車務營運扭虧，亦預期下半年陸續有物業發展利潤入帳，對於未來會否增派股息，金澤培說董事會派股息時會考慮公司資本開支、盈利能力、設備更新高峰期等因素決定。港鐵業績簡報顯示，今年起未來3年資本開支及投資預計為896億元，較早前預計879億元多，其中佔比最多的香港鐵路維修資本性開支達411億元。

紅磡站周邊用地 擬年底交報告

香港物業租賃及管理業務方面，中期EBIT按年增8.2%至21.54億元，但港鐵商場新訂租金錄得5.7%跌幅，租金收入及盈利增長主要因為「圍方」和「THE SOUTHSIDE」兩個新商場提供新增收入，物業平均出租率為99%。

發展局日前稱白石角發展項目可提供約1萬個房屋單位，目標2033年或之前開通車站。金澤培稱目前仍在研究，包括於東鐵線加建一個車站的可行性。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝稱，港鐵正研究紅磡站及周邊鐵路設施用地，目標年底提交初步報告。