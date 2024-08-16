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美食節首日 展商普遍稱人流沒減 有謂生意少三成 「1元貨」顧客多未購其他

【明報專訊】一連5日的美食博覽昨開鑼，今年不少參展商推出「1元」優惠，吸引不少市民昨早於博覽開展前排隊等入場。展商普遍稱首日人流與去年相若，亦有個別展商說顧客較以往少約三成，又稱購「1元貨」的客人多數無購買其他商品。記者昨午觀察，場內人潮不斷，以長者較多，有市民昨午排隊買「1元貨」，亦有市民「豪擲」約萬元替自己及朋友買乾貨和鮑魚。

今年美食博覽昨早10時開始，場內有多個攤位提供1元優惠，涵蓋商品包括冷藏海鮮、醬料、凍肉及鮑翅等，如安記有「1元鮑魚遊戲」，吸引不少市民開場即搶購。展商「便食部落」負責人林偉民稱，昨首半日入場人流與去年相若，惟受港人北上消費及暑假外遊影響，需推優惠吸客，例如是次推出「1元咖喱粗醬」優惠。

有展商稱北上潮無影響 有說需推優惠

Good Production Limited每日限量10隻「1元雪藏油封鴨髀」，負責人盧小姐稱1元優惠是「美食節的流行！」她認為港人北上消費對生意無太大影響，對比往年，則因早上下雨令入場客人較少，午後人流「多番啲」，「做好自己，產品好就（客人）自然會找你」。

市民李小姐下午2時許開始排隊，希望購買1元鴨髀，她打算在博覽花費2000元，昨早已花400多元買零食，但買完鴨髀後無打算在同一店消費。

卓亞國際食品有限公司負責人李小姐稱，限量100份的脆肉鯇開售約10分鐘便賣完，但客人無因1元優惠而買其他商品，並認為人流對比往年少約三成，銷售額預計較去年同日少三分之一。她說昨日見客群多為長者，其王牌產品如酸菜魚較受年輕人歡迎，令銷量較去年差，「20個人（行過）有一個買」。

花萬元客：內地不少店港亦有

亦有市民出手闊綽，蕭女士與友人一早入場，至昨午4時仍留在場，她花了約一萬元，其中約5000元是與數名朋友「夾份」買罐頭鮑魚，她自己則花三四千元買乾貨和酒。提到北上消費，每年都會逛展的蕭女士說，內地有不少店舖香港亦有，「又要搭車上去，要時間喎！又咁熱，又落雨，唔好啦！」

場內特色商品大受歡迎，日清食品推出合味道滋味福袋，杯麵造型的「背包」引來不少市民排隊購買，記者昨午約5時觀察，攤位外有約50人排隊，有輪候者久候未果鼓譟。

杯麵福袋久候無貨惹鼓譟

客人Yuki稱數小時前已排隊，獲告知福袋已售完，之後卻見有人買到，對此不滿，一度與職員理論，最後職員向排隊者派籌，讓客人按籌號購買。

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