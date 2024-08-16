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4.4萬單程證來港 錄1.38萬人「淨移入」

【明報專訊】政府統計處昨日公布本港人口臨時數字為753.18萬人，按年下跌0.1%，期內錄得淨移入人口13,800人，包括4.4萬人持單程證來港及3.02萬人淨移出；為連續兩年錄得人口淨移入，惟少於新冠疫前水平。2018及2019年分別每年約4.9萬人及6.7萬人移入。

總人口753.18萬 跌0.1%

政府發言人表示，本港去年初全面恢復通關後外地港人短暫回港，使2023年年中人口較前一年顯著上升，同年稍後逐漸回復往常狀况，令去年底及2024年中人口均較2023年中有所回落。發言人指出，受惠各項吸引人才和輸入勞工措施，今年上半年有不少人從內地及世界各地移入本港，使今年年中人口較去年底增加。

翻查過去10年公布的年中人口數據，經單程證來港人數，過去一年錄得人數已回復疫前相若水平；不計單程證的影響，香港居民淨移出仍較淨移入為多（見表），最新錄得3.02萬人淨移出，亦較疫情前高。

淨遷移負數 學者：留才需多花功夫

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，近年人口流動仍然大，雖然政府大力吸引專才來港，惟今年淨遷移屬負數，即移出比移入者多，情况值得關注。他解釋，移出者中不排除包括早一兩年經各人才計劃來港的人，認為當局在挽留人才方面需多花功夫；又稱倘香港與內地愈趨相似，將削減本港吸引力。對於移民潮是否已停止，葉稱仍待觀察，認為社會環境及經濟等因素尤其重要，又說近年離港者以大學畢業生及三四十歲的人為主，他們均屬社會精英，「有沒有『救生艇』（外國移民政策）他們都可以走」。

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