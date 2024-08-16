街坊到場獻花 有批部分家長「奉旨要車讓」

有家長稱再不敢獨自接送兩幼童

張女士從北京來港照顧兩歲多及5歲外孫女，昨原打算帶幼孫遊玩後再接長孫放學，但意外後不敢一人帶着兩名幼童，改由女兒接長孫放學。她說得悉意外後「心裏特別慌、特別想哭」，「好可憐，這麼一個小生命」，事後教育小朋友過馬路要小心，「綠燈也不能馬上走，要車停穩了才走」，自己也會加倍留意小孩，「抱不動（小朋友）也得拖着」。

林女士稱，不時帶5歲孫兒到泳池游泳，經常行經該處。她認為馬路交通燈指示清晰，轉燈不會過快，而且人流車流不多，惟有家長「奉旨啲電車一定要讓，佢哋認為啲電車慢嘛，我行得慢，你啲電車要讓我」，曾見電車不斷響咹，途人仍然「照行」。她對意外感到「心噏」，之後會多警惕，拖緊年幼孫兒過馬路，又指孫兒「去到馬路口、樓梯口都會等我」。

事發的路口及安全島下午有市民放下花束悼念，包括附近咖啡店的職員天仔及陳小姐。天仔表示從報道得知女童死訊，「個心有唔舒服」，故帶糖果及鮮花到場悼念。陳小姐同稱，「都係擺低番啲心意……咁細個就走咗」。

涉事路口屬T字形，近海旁一方有泳池及巴士站，馬路中間安全島連接電車站。本報記者觀察，交通燈行人綠燈持續約26秒，紅燈則約1分13秒，意外後仍有人衝紅燈過路，亦有人未有利用班馬線過路，由德輔道西打斜走到近泳池或巴士站位置。