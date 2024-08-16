街坊到場獻花 有批部分家長「奉旨要車讓」

【明報專訊】66歲外公昨日帶同兩外孫女及印傭在西環堅彌地城海旁過路時遭電車撞倒，釀成一死三傷，有市民到事發的皇后大道西交界燈位獻花，表示「個心有唔舒服」，另有街坊稱得知事件後有心理陰影，不敢獨自接送兩名幼童。
有家長稱再不敢獨自接送兩幼童
張女士從北京來港照顧兩歲多及5歲外孫女，昨原打算帶幼孫遊玩後再接長孫放學，但意外後不敢一人帶着兩名幼童，改由女兒接長孫放學。她說得悉意外後「心裏特別慌、特別想哭」，「好可憐，這麼一個小生命」，事後教育小朋友過馬路要小心，「綠燈也不能馬上走，要車停穩了才走」，自己也會加倍留意小孩，「抱不動（小朋友）也得拖着」。
林女士稱，不時帶5歲孫兒到泳池游泳，經常行經該處。她認為馬路交通燈指示清晰，轉燈不會過快，而且人流車流不多，惟有家長「奉旨啲電車一定要讓，佢哋認為啲電車慢嘛，我行得慢，你啲電車要讓我」，曾見電車不斷響咹，途人仍然「照行」。她對意外感到「心噏」，之後會多警惕，拖緊年幼孫兒過馬路，又指孫兒「去到馬路口、樓梯口都會等我」。
事發的路口及安全島下午有市民放下花束悼念，包括附近咖啡店的職員天仔及陳小姐。天仔表示從報道得知女童死訊，「個心有唔舒服」，故帶糖果及鮮花到場悼念。陳小姐同稱，「都係擺低番啲心意……咁細個就走咗」。
涉事路口屬T字形，近海旁一方有泳池及巴士站，馬路中間安全島連接電車站。本報記者觀察，交通燈行人綠燈持續約26秒，紅燈則約1分13秒，意外後仍有人衝紅燈過路，亦有人未有利用班馬線過路，由德輔道西打斜走到近泳池或巴士站位置。