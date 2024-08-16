明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

街坊到場獻花 有批部分家長「奉旨要車讓」

【明報專訊】66歲外公昨日帶同兩外孫女及印傭在西環堅彌地城海旁過路時遭電車撞倒，釀成一死三傷，有市民到事發的皇后大道西交界燈位獻花，表示「個心有唔舒服」，另有街坊稱得知事件後有心理陰影，不敢獨自接送兩名幼童。

有家長稱再不敢獨自接送兩幼童

張女士從北京來港照顧兩歲多及5歲外孫女，昨原打算帶幼孫遊玩後再接長孫放學，但意外後不敢一人帶着兩名幼童，改由女兒接長孫放學。她說得悉意外後「心裏特別慌、特別想哭」，「好可憐，這麼一個小生命」，事後教育小朋友過馬路要小心，「綠燈也不能馬上走，要車停穩了才走」，自己也會加倍留意小孩，「抱不動（小朋友）也得拖着」。

林女士稱，不時帶5歲孫兒到泳池游泳，經常行經該處。她認為馬路交通燈指示清晰，轉燈不會過快，而且人流車流不多，惟有家長「奉旨啲電車一定要讓，佢哋認為啲電車慢嘛，我行得慢，你啲電車要讓我」，曾見電車不斷響咹，途人仍然「照行」。她對意外感到「心噏」，之後會多警惕，拖緊年幼孫兒過馬路，又指孫兒「去到馬路口、樓梯口都會等我」。

事發的路口及安全島下午有市民放下花束悼念，包括附近咖啡店的職員天仔及陳小姐。天仔表示從報道得知女童死訊，「個心有唔舒服」，故帶糖果及鮮花到場悼念。陳小姐同稱，「都係擺低番啲心意……咁細個就走咗」。

涉事路口屬T字形，近海旁一方有泳池及巴士站，馬路中間安全島連接電車站。本報記者觀察，交通燈行人綠燈持續約26秒，紅燈則約1分13秒，意外後仍有人衝紅燈過路，亦有人未有利用班馬線過路，由德輔道西打斜走到近泳池或巴士站位置。

上 / 下一篇新聞

外公抱過路 3歲童捲電車底亡 偕外傭湊兩孫疑避雨衝燈 司機涉危駕被捕
外公抱過路 3歲童捲電車底亡 偕外傭湊兩孫疑避雨衝燈 司機涉危駕被捕
4.4萬單程證來港 錄1.38萬人「淨移入」
4.4萬單程證來港 錄1.38萬人「淨移入」
美食節首日 展商普遍稱人流沒減 有謂生意少三成 「1元貨」顧客多未購其他
美食節首日 展商普遍稱人流沒減 有謂生意少三成 「1元貨」顧客多未購其他
港鐵車務轉盈 CEO：須審慎理財不時有優惠
港鐵車務轉盈 CEO：須審慎理財不時有優惠
調查指兩成專才暫無工作 人力顧問：中高層空缺少現錯配
調查指兩成專才暫無工作 人力顧問：中高層空缺少現錯配
屠龍案女被告方：僅屬兼職會計妹
屠龍案女被告方：僅屬兼職會計妹
8‧31襲警阻差藏武 5男囚7至22周
8‧31襲警阻差藏武 5男囚7至22周
體院檢討精英運動員直接資助機制 霍啟剛籲檢視政策定位 文體旅局：政策方向正確
體院檢討精英運動員直接資助機制 霍啟剛籲檢視政策定位 文體旅局：政策方向正確
泳界將晤文體旅局 指租用泳線分配不公
泳界將晤文體旅局 指租用泳線分配不公
2022年體育產值620億 升0.1百分點
2022年體育產值620億 升0.1百分點
南海I號文物今起文物探知館展出
南海I號文物今起文物探知館展出
工程師學會稱寒冬 回暖無期
工程師學會稱寒冬 回暖無期
貨櫃碼頭減碳 吊機裝太陽能板
貨櫃碼頭減碳 吊機裝太陽能板
34貓狗困200呎家1死 警拘戶主
34貓狗困200呎家1死 警拘戶主
非禮案事主自言微塵 警司如山寨王 哭訴沒一刻是自願 作供嘔吐不止要暫停
非禮案事主自言微塵 警司如山寨王 哭訴沒一刻是自願 作供嘔吐不止要暫停
被追工程費 齊惜福反申索 發起人梁唐青儀：廁所日日湧糞水
被追工程費 齊惜福反申索 發起人梁唐青儀：廁所日日湧糞水
指非禮案「一罪兩審」 女足前助教申覆核
指非禮案「一罪兩審」 女足前助教申覆核
兜售迪士尼鏡騷折扣票騙財百萬 文員囚28月
兜售迪士尼鏡騷折扣票騙財百萬 文員囚28月
涉塌工字鐵奪命 精進及分判商待認罪協商
涉塌工字鐵奪命 精進及分判商待認罪協商
穿牆入舖偷15萬元玉器
穿牆入舖偷15萬元玉器
潮行GBA：灣區探熊貓
潮行GBA：灣區探熊貓
灣區手記：三級片救經濟 ／文：尚東美
灣區手記：三級片救經濟 ／文：尚東美
【Emily】7月392萬人訪港升一成 過夜客佔半 中秋夜灣仔再辦無人機表演
【Emily】7月392萬人訪港升一成 過夜客佔半 中秋夜灣仔再辦無人機表演
【Emily】立會教育委會訪滬 《繁花》總統套房打卡
【Emily】立會教育委會訪滬 《繁花》總統套房打卡
【Emily】孫玉菡引MIRROR歌詞勉明Teen團
【Emily】孫玉菡引MIRROR歌詞勉明Teen團
【Emily】多收車費綠巴4線 嚟緊周日推「免費乘車」
【Emily】多收車費綠巴4線 嚟緊周日推「免費乘車」
【Emily】全國生態日推免費導賞團 港深簽生態廊道合作框架
【Emily】全國生態日推免費導賞團 港深簽生態廊道合作框架
【Emily】天水圍膠樽回收 每樽補貼1毫 可用八達通領
【Emily】天水圍膠樽回收 每樽補貼1毫 可用八達通領