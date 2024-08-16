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外公抱過路 3歲童捲電車底亡 偕外傭湊兩孫疑避雨衝燈 司機涉危駕被捕

【明報專訊】西環堅彌地城海旁昨早發生致命交通意外，66歲外公帶着兩年幼外孫女及外傭到公園遊玩，遇到天雨，不排除心急離開避雨，紅燈時橫過馬路，4人遭電車撞倒，外公及3歲孫女被捲入車底，二人被救出送院，孫女最終不治，其餘3人情况穩定。48歲姓李電車司機事後被停職，涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，被扣留調查。

外公同捲車底 6歲孫女外傭輕傷

運輸署稱十分關注事件，已要求電車公司調查事故原因及盡快提交報告，待警方完成調查後作適當跟進。據運輸署紀錄，2021年起至上月有關位置沒發生嚴重交通意外，非交通黑點。

事發昨早10時許，電車沿堅彌地城海旁往上環方向行駛，至近德輔道西時，66歲姓袁外公、6歲和3歲外孫女及34歲印尼籍女傭橫過馬路，電車收掣不及撞向4人，外公及3歲女童被困車底。消防接報到場救出兩人，3歲女童身體多處受傷昏迷送往瑪麗醫院搶救，延至中午12時26分不治。外公頭部重傷清醒，6歲女童及外傭輕傷坐在路旁待援，3人同送往瑪麗醫院。女童母親聞訊趕往醫院了解。

據了解，外公與孫女均在西區居住，但並非同住；外公昨早與印傭帶同兩外孫到附近公園遊玩，惟遇天雨離開。一行四人從堅尼地城泳池外近德輔道西的過路處，往皇后大道西方向橫過馬路，外公手抱小孫女，外傭拖住大孫女，四人走至安全島時，外公疑只望向左邊，未留意右邊電車開車便步出馬路；當時行人燈號為紅燈，外傭已出聲提醒，詎料發生意外。

涉事電車乘客何先生說，他坐在上層左方，電車依照綠燈於燈位起步，車速不快，及後電車停下，「我一望出去，有個人夾喺車底」，遂持傘下車為男子擋雨。何形容男子「爆晒缸」，下半身在車底「出唔到嚟」，仍有知覺，能夠對話，「我問佢唞唔唞到氣」。何及後見有女傭於安全島抱着一個小童，「已經抱住佢不停喊」。

另一目擊者稱，小童身處車底右方，男子在左邊車底，均被壓住，途人難以救援，直至消防到場唧起電車並以工具拆毁車板才救出兩人，「都遲咗，細嗰個已經唔識郁」。他說同行另一小童流血受傷，邊哭邊跑走。根據其提供照片所見，大批消防到場探身入車底營救。

現場所見電車右車身及車頭損毁，警方封鎖現場蒐證，至11時50分解封現場。下午4時許有警員到案發現場拍照及度尺記錄，翻查閉路電視片段並向附近商戶了解事發經過。

車長入職近5年 無不良駕駛紀錄

香港電車公司表示，涉事電車為一輛東行往跑馬地總站的電車（編號38），初步了解電車當時按正常操作，車長在煞車後下車了解途人情况並即時報警。電車公司表示，涉事車長入職4年9個月，無不良駕駛紀錄，事發時為昨天第三轉行程，現已暫停職務，並協助警方調查，事故原因待查；電車公司對事件深感難過，向傷者及女童家屬致以最深切慰問。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕交通意外 電車 致命車禍

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