潮行GBA：灣區探熊貓

明報記者 司徒聰穎

廣州動物園現有雄性大熊貓星一和雌性大熊貓雅一，均於2013年在成都大熊貓繁育研究基地出生，2016年來到廣州動物園。牠們曾在遊客呼喚「靚仔靚女」時大展爬樹技藝、擺動身體，因疑似聽懂粵語走紅，還有網民稱讚牠們像廣州人，坐在樹幹晃動大腿，狀甚隨性。

長隆野生動物世界有逾10隻大熊貓，包括全球唯一存活的大熊貓三胞胎萌萌、帥帥、酷酷，內地傳媒形容三者性格迥異。長隆熊貓保育專家稱，工作人員每日下午3時會將「下午茶」準時送上，讓牠們享受愜意的「廣式」生活。「萌帥酷」上月29日10歲生日，還獲健力士世界紀錄「首例繁殖成功的大熊貓三胞胎」及「最長壽的大熊貓三胞胎」兩項認證。

東莞香市動物園是集野生動物飼養繁育、科普、科研、保護為一體的主題公園，有兩隻大熊貓珍大和雙兒，2006年出生在成都大熊貓繁育研究基地，是同父異母的兄弟，2018年來到東莞香市動物園。珍大身形較長，站立近兩米高；雙兒身材較圓，臉偏尖。

石排灣郊野公園位於路環島西面，園內設佔地約3000平方米的澳門大熊貓館，有熊貓家族「開心健康」。爸爸開開現年16歲，媽媽心心17歲，由中央向澳門特區贈送，至今在澳門生活9年，雙胞胎兒子健健和康康於2016年出生，現年8歲。

深圳野生動物園最引人注目的是園內「熊貓莊園」的雄性大熊貓秋濱和園舟。秋濱體格較大，長筒嘴形，素稱「長臉貓」；園舟毛色偏黃，活潑好動。園舟2010年出生於成都大熊貓繁育研究基地，2013年2月6日到深圳生活；秋濱2003年出生在日本和歌山白濱野生動物園，與雙胞胎哥哥隆濱是全球第一對在人工圈養狀態下由熊貓媽媽同時哺育的雙胞胎。秋濱2007年到成都大熊貓繁育研究基地，2017年4月到深圳生活。