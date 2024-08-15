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涉性騷擾印傭漢：經調查證據不足 控方指民事刑事舉證門檻不同

【明報專訊】印傭報稱遭六旬僱主性騷擾和游說性交，由平機會代為入稟向僱主索償逾18萬元，案件昨於區院結案陳辭。僱主親自陳辭稱，警方查案專業，經刑事調查後沒有控告他，反映指控不實。印傭一方指刑事查案和民事申索的舉證門檻不同，錄音揭發僱主多次要求印傭性交，濫用僱主權力。案件明年2月14日裁決。

原告為印尼籍女傭，被告為前僱主林銳生。林稱警方收到印傭報案後調查，發現證據不足，不涉刑事，顯然無發生性騷擾。對於原告方呈上印傭暗中錄音的聲帶，林再否認錄音中的男聲是他，又指警方無採納錄音為證據，法庭不必理會。

原告方表示，刑事和民事案件採用的門檻不同，即使警方認為證據不足以起訴，不代表林銳生沒有干犯民事錯誤。原告又指林曾向法援署承認錄音的男聲是他，卻在庭上推翻說法，其證供存疑。

昨庭上播放錄音，疑為林銳生的男子說「想搵個好的工人姐姐同我結婚生仔」、「工人就唔╳得咩？」；林供稱自己經常外出召妓，不會找印傭性交。原告方昨質疑林既稱自己年紀大和沒有性衝動，又以光顧性服務為辯護理由，明顯矛盾，即使林經常上網就性服務「格價」，也不足以否認他曾向印傭提出性要求。

原告方指林提出不同版本的解釋，包括聲稱印傭索取2000元按摩服務費，又指錄音對話是自己喃喃自語等，說法含糊其辭。原告方又提及，由於本案未裁決，入境處未能受理印傭的工作簽證申請，她逾兩年沒有在港工作，生活陷入困境。原告方要求林賠償印傭的工作收入損失，並支付訟費。

【案件編號：DCEO 4/23】

相關字詞﹕平機會 性騷擾 印傭

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