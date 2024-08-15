明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

僱主否認姦外傭 稱有共識

【明報專訊】已婚瑞典籍男僱主涉於石澳住所強姦女傭，否認各一項強姦及未經同意下作出的肛交罪，昨於高院受審。控方開案陳辭指被告強迫女傭X性交、肛交及口交，事後轉帳1.5萬元至X戶口。被告被捕時稱與X有共識下發生性關係，否認強姦。女傭以尼泊爾語作供時哽咽道：「我感到極度骯髒，我怎樣能保持這樣的狀態？」

事主稱被拖上樓 不斷叫停

現年36歲被告Patrik Tobias Ekstrom（許大熊）報稱商人，被控2022年10月27日晚在石澳住所犯案。控方指被告的日籍妻子與兩名子女當晚不在住所，被告約晚上11時半回家，身上有酒氣，向尼泊爾籍外傭X稱與妻子性生活不順，要求與X發生性關係，並對X說「我愛你，我要你」，又威脅X說「如果你不做，我就會殺你、打你」，稱自己是有錢的男人，會補償X。

曾向被告妻求助無回覆

X明確表示不願與被告發生性關係，惟被告其後強行拖X上二樓主人房，X極度驚恐，不斷叫被告停止，但被告身材高大，無法推開他。被告在牀上親吻X身體，並在無避孕套情况下強姦她，其間說「沒有問題的，我愛你，我會用錢補償你」，之後又強迫X肛交，以及捉着X的手自慰。X供稱當時被告有耳疾的叔叔亦在屋內。其後X稱未吃晚餐，被告同意完事，翌日凌晨2時半駕車離開。

牀驗出被告精液事主DNA

X完事後感惡心而洗澡，凌晨約5時傳送4條語音信息向被告妻子求助，惟未獲即時回覆，至早上約7時收拾個人行李離開居所。同日X到灣仔警署報案，其間發現被告透過其公司戶口向她轉帳1.5萬元。被告被捕後在警誡下表示「我沒有強姦她，我們發生了性關係但她同意」。控方又提及，被告主人房牀單上驗出被告精液，牀單被袋亦有X的DNA，但於X陰道及肛門未能驗出被告精液。

【案件編號：HCCC 272/23】

相關字詞﹕高等法院 外傭 強姦

上 / 下一篇新聞

醫衛局：灣區醫療券投訴 有機制跟進 昨增深3機構可用 稱發現濫用虛報事故會查
醫衛局：灣區醫療券投訴 有機制跟進 昨增深3機構可用 稱發現濫用虛報事故會查
機構：宣傳未另限 局方：遵兩地法規
機構：宣傳未另限 局方：遵兩地法規
用者稱廉價有保障 傾向睇慢性病
用者稱廉價有保障 傾向睇慢性病
行山失蹤六旬漢獲救 稱如入「結界」靠溪水捱
行山失蹤六旬漢獲救 稱如入「結界」靠溪水捱
託律師帶投訴信出獄 鄒家成囚3日 律師罰款1800求情稱或釘牌 官：對制度失信心僅「主觀」
託律師帶投訴信出獄 鄒家成囚3日 律師罰款1800求情稱或釘牌 官：對制度失信心僅「主觀」
稱寄法律指示「不翼而飛」 鄒：另覓途徑非對抗
稱寄法律指示「不翼而飛」 鄒：另覓途徑非對抗
快必煽動案終極上訴明年1月審 牽動至少3案 包括立場蘋果
快必煽動案終極上訴明年1月審 牽動至少3案 包括立場蘋果
屠龍案辯方：許湛榮串謀成形前已退出
屠龍案辯方：許湛榮串謀成形前已退出
樂施會遭網攻 私隱署指或47萬人受影響
樂施會遭網攻 私隱署指或47萬人受影響
年利率1800%冒知名公司 高利貸53人被捕
年利率1800%冒知名公司 高利貸53人被捕
買二手居屋青年跌 黃碧如：「父幹派」觀望 料或因經濟差或赴外 樓市轉勢始改變
買二手居屋青年跌 黃碧如：「父幹派」觀望 料或因經濟差或赴外 樓市轉勢始改變
白石角研建1萬伙 東鐵站最遲2033年建成
白石角研建1萬伙 東鐵站最遲2033年建成
12本地遊戲初創獲資助 參加下月東京電玩展
12本地遊戲初創獲資助 參加下月東京電玩展
DSE覆卷結果公布 5科5**增兩人
DSE覆卷結果公布 5科5**增兩人
楊潤雄赴川簽署熊貓贈送協議
楊潤雄赴川簽署熊貓贈送協議
電腦節展商：生意無減已滿足 消費弱外遊增 大會料人流相若去年
電腦節展商：生意無減已滿足 消費弱外遊增 大會料人流相若去年
美食展商加優惠 冀留住市民消費
美食展商加優惠 冀留住市民消費
安排「受聘」 經理偕母涉騙工資
安排「受聘」 經理偕母涉騙工資
蘋果日報清盤案再押後
蘋果日報清盤案再押後
警司非禮案 事主：沒想離開不懂處理 「你問我100次我都默默承受」 稱身體乏力掙扎不果
警司非禮案 事主：沒想離開不懂處理 「你問我100次我都默默承受」 稱身體乏力掙扎不果
廿年重逢舊相識 中年漢涉姦人妻
廿年重逢舊相識 中年漢涉姦人妻
涉性騷擾印傭漢：經調查證據不足 控方指民事刑事舉證門檻不同
涉性騷擾印傭漢：經調查證據不足 控方指民事刑事舉證門檻不同
私家車收掣不及 女子過路被撞傷
私家車收掣不及 女子過路被撞傷
活在灣區：灣區高球會籍 10餘萬人幣有交易
活在灣區：灣區高球會籍 10餘萬人幣有交易
【Emily】10年研萬種 港大製全球螞蟻地圖
【Emily】10年研萬種 港大製全球螞蟻地圖
【Emily】話親戚急借錢 「李慧琼」索吳傑莊戶口
【Emily】話親戚急借錢 「李慧琼」索吳傑莊戶口
【Emily】新民黨推服務車 兜勻東涌見街坊
【Emily】新民黨推服務車 兜勻東涌見街坊
【Emily】明Teen團員交流 江旻憓感動落淚
【Emily】明Teen團員交流 江旻憓感動落淚
【Emily】新冠污水監測獲國際獎 將擴至流感
【Emily】新冠污水監測獲國際獎 將擴至流感