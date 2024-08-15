僱主否認姦外傭 稱有共識

事主稱被拖上樓 不斷叫停

現年36歲被告Patrik Tobias Ekstrom（許大熊）報稱商人，被控2022年10月27日晚在石澳住所犯案。控方指被告的日籍妻子與兩名子女當晚不在住所，被告約晚上11時半回家，身上有酒氣，向尼泊爾籍外傭X稱與妻子性生活不順，要求與X發生性關係，並對X說「我愛你，我要你」，又威脅X說「如果你不做，我就會殺你、打你」，稱自己是有錢的男人，會補償X。

曾向被告妻求助無回覆

X明確表示不願與被告發生性關係，惟被告其後強行拖X上二樓主人房，X極度驚恐，不斷叫被告停止，但被告身材高大，無法推開他。被告在牀上親吻X身體，並在無避孕套情况下強姦她，其間說「沒有問題的，我愛你，我會用錢補償你」，之後又強迫X肛交，以及捉着X的手自慰。X供稱當時被告有耳疾的叔叔亦在屋內。其後X稱未吃晚餐，被告同意完事，翌日凌晨2時半駕車離開。

牀驗出被告精液事主DNA

X完事後感惡心而洗澡，凌晨約5時傳送4條語音信息向被告妻子求助，惟未獲即時回覆，至早上約7時收拾個人行李離開居所。同日X到灣仔警署報案，其間發現被告透過其公司戶口向她轉帳1.5萬元。被告被捕後在警誡下表示「我沒有強姦她，我們發生了性關係但她同意」。控方又提及，被告主人房牀單上驗出被告精液，牀單被袋亦有X的DNA，但於X陰道及肛門未能驗出被告精液。

【案件編號：HCCC 272/23】