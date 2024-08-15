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港聞

港聞二

廿年重逢舊相識 中年漢涉姦人妻

【明報專訊】中年男司機與32年前結識的已婚婦人久別重逢，涉嫌在婦人寓所內強姦她，男司機否認一項強姦罪，案件昨在高院開審。控方開案陳辭指事主在社交媒體祝賀被告兒子大學畢業，二人因而重新聯繫。案發當天被告在事主寓所喝酒，隨後她醉倒，睡覺中途醒來，發現被告正與她性交；當時事主母親亦在屋內。

控：事主酒後醒來發現正在性交

被告黎冠雄（53歲，報稱運輸司機）否認於2021年10月5日強姦事主X。控方指被告與X於1989年認識，二人間中會與一群朋友一同玩滾軸溜冰。X於2000年結婚，被告約在該時間見過她丈夫。被告與X超過20年無聯絡，直至2021年5月，X在社交媒體看見被告發布其兒子大學畢業的帖文，X向被告傳信息祝賀，二人重新聯絡，案發前吃過數次飯。

案發當天傍晚6時許，被告與X在一間韓國餐廳用膳，其間二人有喝酒；X原本亦邀請丈夫，但丈夫表示很睏，加上要加班而未有赴約。至約9時晚飯完結後，X提議到她寓所繼續喝酒，當時X丈夫仍在，並向被告打招呼，至10時離開寓所前往工作，X的母親則因行動不便一直留在自己房內。

X持續喝了多杯酒後不適，並到廁所嘔吐，被告跟隨說「讓我扶你到房裏」，X拉過被子睡覺，中途醒來時發現被告在她身上與她性交。X要求他停止，說大家只是朋友，她有丈夫，其後X再睡着或失去意識。丈夫回家發現X衣衫不整，X醒來後哭訴事發經過，由丈夫報警。翌日凌晨被告向X發信息致歉，X再無回覆。審訊今續，X將作供。

【案件編號：HCCC 57/23】

相關字詞﹕高等法院 強姦

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