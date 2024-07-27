警司非禮案 事主：沒想離開不懂處理 「你問我100次我都默默承受」 稱身體乏力掙扎不果

指被告性格奇怪 自言不會喜歡上司

疑遭非禮的女事主X為警務人員，昨日接受辯方盤問。X在屏風後供稱，被告陸振中（43歲）案發時是其上司，兩人曾一同巡邏及在午膳時間跑步，但沒有單獨用膳；本案發生之前，X感覺不到被告曾乘機「揩油」，或有侵犯行為。不過，X記得被告曾在巡邏時，要求和她單獨自拍，雙方可能有身體接觸。

X供稱和被告關係不算熟稔，形容被告性格「奇怪」，因被告上任指揮官不久，便要求下屬、督察賴文顯獨自搬重物，並命令X和賴將一塊大橫額掛上近3米高的地方，其間不准別人幫忙，令她感覺奇怪。辯方大律師鄭明斌問X是否喜歡被告，X說從愛情角度不喜歡被告，從工作角度則不能回答，「佢啲命令係合法，我覺得唔合理，但我會照做」。X指在正常情况下，不會有下屬喜歡上司，她亦如此。

首次非禮事件發生於2022年6月22日，X指被告在同袍飯局期拉她入殘廁，她感到身體軟弱無力，以雙手掙脫不果，被告隨即鎖上廁門；身形高大的被告一直抱緊她，強吻其嘴。辯方問強吻動作持續多久，X反問：「點會計時呢？𠵱啲情况之下。」她強調當時沒有一刻情願被吻。X指正常人被強吻亦會反抗，「因為被告的行為唔正常」，語畢泣不成聲。

X供稱被告強吻之後，逼她坐在廁板上，按住她的頭要求口交。辯方問口交的意思，X痛哭表示，被告將自己的陽具塞入她的嘴，「如果你要咬文嚼字的話，咁我都冇嘢講」。X表示，被告及後以同一手法強吻和強迫口交，她的內心一片空白。

辯方質疑不情願卻張口 事主：各人反應不同

辯方盤問時質疑，X已遭遇可怕的事件，若她不想張開口，可以緊閉嘴巴，以免被迫口交。X說每個人反應不同，「我個嘴冇線連住」，若被強迫就會張開口。辯方稱「無意輕佻，但覺得非常荒謬」，指X已有一次慘痛經歷，為何沒有咬被告的下體反抗；X稱不敢這麼做，咬別人陽具是傷人。

辯方問X離開殘廁之後，是否對被告極度厭惡和憤恨，X認同感到厭惡，但抑壓了憤怒情緒，「嗰一刻其實係好無助」，想立即離開被告。惟X表示，沒有想過離開事發地點，她從未遇上如此情况，不懂得理性處理。辯方盤問未完，聆訊今續。

【案件編號：DCCC 137/23】