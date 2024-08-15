美食展商加優惠 冀留住市民消費

五豐行：不憂北上潮影響

五豐行今年首次加入「1元宣傳戰」，首日頭20名顧客可用1元購買原隻五豐招牌加熱熟雞，並可參加遊戲，贏取總值8000元禮品。該公司市場推廣專業經理鍾詠芝表示，沒有特別預計銷情，認為「香港咁多人點會唔夠客」，她說今年特別加推優惠是為了宣傳公司產品，而今年亦是公司73周年，沒有擔心港人北上消費熱潮會影響商品銷情，並預備了更多存貨。

安記：今年來生意挫兩成

安記海味首日亦繼續設搶鮑魚活動，該公司董事總經理潘權輝透露，今年以來公司生意下跌約兩成，但他認為做生意就如運動員「有起跌」，需要應變。潘表示今年推出特別多優惠，期望生意額不會較去年差、「唔使蝕本」，又指展覽非以賺錢為目標，主要以宣傳為目的。

本地品牌魚陣營首參展

「唔太悲觀也唔太樂觀」

首次參展的本地品牌「魚陣營」亦推出1元咖哩醬，其市場銷售及產品助理廖芷欣稱，目前有5間門市，亦有與超市合作，之前曾參與其他機構舉辦的展覽，發現可讓更多人認識品牌，故特意參加今年美食博覽。她稱由於首次參展，因此未有實質的銷情估算，「但唔會好悲觀，亦都唔會好樂觀」，本身已預留一部分成本用作宣傳。

天慧食品料人流遜上屆

天慧環球食品有限公司市場部主管胡小姐表示，去年推出1元湯鮑翅後反應不錯，今年加碼推出德國鹹豬手1元優惠，各有20盒供顧客搶購，線上線下同時推，同樣有1元產品應市。她稱，由於預計今屆人流未必及上屆，故加大優惠，希望可吸引更多入場人士搶購，「豬手望落去性價比較高，大件夾抵食」，期望市民留港消費，「北上消費對零售必然有影響，但公司產品在本地上仍有需求」。