電腦節展商：生意無減已滿足 消費弱外遊增 大會料人流相若去年

今年電腦節續推出大會禮券計劃，總值達300萬元；購票入場者均可獲贈一張幸運卡，禮券面值介乎10至500元不等，憑券可在場內已參與計劃的攤位使用，使用數目不限。大會稱，希望可鼓勵入場人士盡情享受購物樂趣，並支持參展商，刺激消費。

今年電腦節亦繼續推出重點活動「$20快閃搶」，在4天展期間，以快閃方式推出一共20份定價20元的電子產品，品牌包括Acer、Samsung、TP-LINK等。今年特別設立全新「AI PC Zone」體驗區，邀請多個知名品牌代表，介紹最前瞻的AI應用示範和體驗，涵蓋電腦視覺、機器學習等（見表）。

今年電腦通訊節門票35元，1米以下小童及65歲以上長者，或持合資格「傷殘人士登記證」均可免費入場。大會特別為旅客推出現場購票優惠，可直接到Hall 1C大堂遊客中心以特價10元購票，毋須排隊等候；首1000名於遊客中心登記的旅客，將獲贈價值100元的大會禮券。

香港電腦商會上任主席許健生表示，因應港人消費模式改變及外遊增加，希望今年入場及銷售額能與去年相若，今年「做咗好多額外宣傳、（投放）額外資源」，「希望唔會辜負政府畀我哋呢個盛事項目（稱譽）」。

商會：以科技取代價錢招徠

該會創會會長張耀城稱，今年「格局」與往年不同，因應近年消費疲弱，今年不是用廉價招徠，而是用新科技、新產品吸引市民入場。

被問到入場人數預測保守，是否與深水埗一間電腦商場市况有關，許健生稱是「兩件事，大家各有各做」，電腦節主要是帶動氣氛。張耀城稱，全港零售業都正面對挑戰，但電腦節是一年一度活動，相信有吸引力。

代理商指租貴 多舖頭難捱

銷售電腦產品為主的「漢科電腦」今年設有會場限定優惠，商品低至八折，其高級產品員周先生稱，今年如能維持去年生意已心滿意足，因留意到最近市民消費意欲低，亦擔心入場人數少，「去年都留意到入場人次比以往少咗」。他表示，公司以代理生意為主，但在深水埗黃金商場亦有門市，以產品展示為主，他指零售業經營環境困難，商場租金或較貴，「好多舖頭都頂唔住」。