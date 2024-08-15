12本地遊戲初創獲資助 參加下月東京電玩展

業界集資難缺人才

盼院校課程針對遊戲開發技巧

香港數碼娛樂協會主席彭子傑表示，本港目前有過百間遊戲公司，當中較活躍約有30間，業界過去每年產值約10億元。他說行業發展方向主要面對集資問題，皆因近年市場集資氣氛差，遊戲公司要製作較大規模遊戲更困難。另一方面缺乏人才，業界已盡力與八大院校商討合作機會，彭指出，香港學術及職業資歷評審局批核的課程往往難緊貼市場，認為若能針對地教導開發及設計遊戲等技巧，長遠來說對業界有幫助。

彭子傑認為，計劃有助初創遊戲公司掌握如「落廣告」等市場營銷技巧，「做完遊戲沒錢打廣告就浪費所有嘢」。他說，計劃資助每間初創遊戲公司45萬至55萬元，約等於第一輪宣傳所需基本資金，並將以實報實銷形式發放。他說，12間入選公司將到「東京電玩展2024」參展，預料未必即時覓得客戶，主要目標是增加曝光率，協助認識更多發行商及同行。

憑線上合作射擊遊戲「9貓特攻隊」入選計劃的Daytech HK Limited創始人及行政總裁Wendy表示，遊戲主打日本及台灣市場，「一定要外面紅返嚟港人先會玩」。她認為業界面對缺乏人才問題，舉例本港缺乏開發合作類型遊戲的公司，難以取經，又指本地學校的開發遊戲相關課程「只保留在香港會學到的技術」，故難以製作大作。

計劃年助12初創 至今40間受惠

文創產業發展處的前身「創意香港」2019年起贊助香港數碼娛樂協會主辦的「香港遊戲優化和推廣計劃」，每屆支援12間本地初創遊戲公司，至今已有約40間公司完成支援。今年入選公司可獲資金推廣旗下一款即將推出的遊戲，更可獲資助參展下月26至29日的「東京電玩展2024」，另可免費獲7名業內專家一對一指導，並獲免費分派兩名實習生，協助遊戲測試和改善。