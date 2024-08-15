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港聞

港聞二

白石角研建1萬伙 東鐵站最遲2033年建成

【明報專訊】政府早年邀請港鐵研究興建新的東鐵線白石角車站，以改善白石角和科學園一帶對外交通，並善用毗鄰土地的發展潛力，提供更多房屋和設施等。發展局昨表示，按目前計劃，白石角發展項目可提供約1萬個房屋單位，並按有關規劃準則和標準提供社區及其他設施等，目標是2033年或之前開通車站。當局爭取今年經參考研究進展後公布發展建議，屆時公開發展項目詳情和發展模式，包括是否由港鐵負責發展。

偕港鐵研究 初步發現工程複雜

發展局昨回覆查詢表示，正聯同港鐵公司推展有關興建東鐵線科學園／白石角新車站的研究，以釋放車站附近地區的發展潛力。當局稱，港鐵正就車站和土地發展興建方案詳細技術評估，初步研究顯示擬興建新鐵路車站工程複雜，基建配套規模較大，港鐵將深化研究及提升項目效益，並繼續與政府磋商。

興建白石角新車站的構思早於2021年《施政報告》提出，當時報告稱會研究以現時位處白石角的教大運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園╱白石角車站，並按教大早前要求重置運動中心到大學本部附近的地點，方便同學使用。政府亦會善用車站用地與毗鄰土地的發展潛力，提供更多房屋及區內居民需要的泊車位、商舖和公共設施。2022年《施政報告》則稱政府會聯同港鐵推進研究，以期2033年或更早建成車站及首批房屋。

去年構思新站不建上蓋物業

城規程序明年啟

翻查資料，運輸及物流局長林世雄去年11月答覆立法會議員質詢時表示，根據發展局資料，按當前構思及出於技術考慮，白石角站只會承載直接與鐵路運作相關的設施，不擬發展上蓋物業，而視乎車站具體位置，發展附近一帶用地對興建車站時間不會有大影響；港鐵正「細化」土地發展和車站興建方案，按計劃政府「明年中（即今年中）」提出建議方案，2025年開展城規程序。

民建聯主席新界東北立法會議員陳克勤表示，政府未公布白石角發展項目1萬個住宅單位的公私營房屋比例，但按現有政策，估計將維持七成公營、三成私營。他又表示，白石角居民和科學園工作人士對興建港鐵站有較迫切需求，冀先建站後起樓；他建議考慮採用更多「組裝合成」的建築方法，提升效率，縮短工期，爭取早於2033年建成車站。

相關字詞﹕港鐵 發展局 白石角站

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