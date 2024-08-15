買二手居屋青年跌 黃碧如：「父幹派」觀望 料或因經濟差或赴外 樓市轉勢始改變

白居二公開市場首置者較年輕

房屋署網頁公布最新統計調查，對象涵蓋2021年4月1日至2023年3月31日公開市場首次置業及非首次置業買家，以及第二市場綠表和白表買家，其間共訪問約1500人。調查發現，公開市場首置和白居二買家一般較其他類別買家年輕，40歲以下買家分別佔59%及64%。30歲以下買家佔公開市場首置買家總數10%，第二市場綠表和白表買家分別有4%和12%，較2021年的14%、7%和18%減少。

此外，調查亦指大多數買家有申請按揭貸款。公開市場買家中，分別有8%及26%的首置及非首置選擇一次過付款；第二市場買家中，分別有8%綠表及3%白表買家選擇一次過付款，均比上次調查的比率增加（見表）。

選市區單位比率跌 白居二獨升

至於選購單位樓價方面，今次調查發現選購700萬元以上單位比率下降，公開市場首置及非首置買家分別為7%和12%，上次則為9%和17%；第二市場綠表和白表分別為6%和3%，上次則為13%和3%。地點方面大部分買家仍以市區單位為主，但比率亦明顯下跌，唯獨第二市場白表買家選購市區單位佔總數35%，比上次調查的30%增加。

黃碧如回應本報查詢稱，30歲以下買家佔比下跌，或涉及多項因素，「唔排除年輕人往海外移民、讀書或工作」，另2021年4月至2023年3月適逢新冠疫情後期，經濟表現仍低迷，過去一些倚靠「父幹」置業者或因家庭經濟因素而抱觀望態度，而未敢入市的心態相信會一直持續，相信有待樓市轉勢止跌回升才有改變。

議員促房會引入長者樓換樓

身兼房委會資助房屋小組成員的梁文廣亦指出，不論一手及二手居屋成交，家長以金錢資助子女置業的父幹個案，一直佔相當高百分比；惟近年經濟下滑，不少家庭收入或比前減少，故對財政支援子女透過申購居屋上車亦轉趨審慎。

梁又認為現時居屋二手市場較少大單位，窒礙市場流轉，促請房委會盡快引入「長者業主樓換樓先導計劃」安排，以增加大單位於二手市場供應，同時亦可增加居屋單位流轉量。