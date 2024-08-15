年利率1800%冒知名公司 高利貸53人被捕

涉洗錢2600萬

被捕43男10女介乎16至69歲，分別報稱地盤工、技工、售貨員、侍應及初中生，涉無牌放債、以過高利率放債、刑事毁壞、刑事恐嚇、自稱三合會社團成員、藏有攻擊性武器及洗黑錢等罪。其中18男5女屬同一非法高利貸集團，包括4名骨幹成員、6名傀儡戶口持有人，後者涉嫌協助清洗約2600萬元犯罪得益。

新界南總區刑事總部警司李木易表示，上半年新界南總區錄得254宗非法收債刑事案，當中逾九成、即233宗涉及刑事毁壞，其餘21宗為刑事恐嚇，警方遂行動打擊。當中發現，非法放債人會假冒知名財務公司職員，利用「cold call」聯繫一些借貸人，以「特快批核」、「毋須見面」或「免入息證明」等招徠，引誘市民借貸。

李木易指，非法放債人要求借貸人繳付手續費及高達1800%的利息，當借貸人無法還款，放債人會派「行動組」以電話恐嚇、鎖匙孔塞膠水或淋紅油等手段逼人還錢，甚至向借貸人訛稱有相熟、實際上屬同一集團的財務公司，可讓他們再次借貸「新債冚舊債」，令借貸人借更多錢。

有市民向集團售電話卡戶口

新界南總區刑事總部反三合會行動組總督察劉煜華表示，警方在行動中留意到有市民為「搵快錢」出售實名登記電話卡，供犯罪集團「cold call」及追債，更有人出售自己的銀行戶口，供集團收款及洗黑錢。