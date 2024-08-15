樂施會遭網攻 私隱署指或47萬人受影響

樂施會昨日回覆查詢重申，事發後已立即調查，聘請獨立網安專家檢查和評估涉事系統，調查事件是否涉及個人資料披露及覆蓋範圍，現階段未能確定受影響實際人數，早前已通知可能受影響者，建議他們考慮採取資料安全保護措施。

方保僑籲定期釣魚電郵演習

身兼樂施會董事會成員的方保僑昨稱，樂施會已聘請專家了解事件成因，惟他未收到進一步資料。

方建議各機構每年不時做網絡保安巡邏，及早發現系統漏洞，另建議定期做釣魚電郵演習，否則「若員工無意識警覺可疑連結或電郵，再多保安措施均無用」，仍有可能讓黑客入侵。

俊思集團遭入侵

逾12萬人資料外泄

另外，俊思集團今年6月向旗下Brooks Brothers會員發電郵，指集團5月16日遭第三方在未經授權下進入公司網絡。私隱專員公署昨日引述涉事機構的資料稱，逾12.7萬名會員及員工受影響，包括約10萬名俊思集團ICARD會員及2.7萬名Brooks Brothers會員，涉及資料可能包括姓名、電郵、電話號碼、護照號碼或副本、出生日期、性別、國籍及相片等；集團已就事件通知所有受影響者，公署已展開調查。