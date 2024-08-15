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港聞

港聞二

屠龍案辯方：許湛榮串謀成形前已退出

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，案件昨於高院第72天審訊。辯方繼續陳辭稱，第六被告許湛榮在西貢試槍事件後，可能因知悉有真槍及炸彈，刻意疏離吳智鴻等人，因此許在涉案串謀成形前已退出計劃，控方無證據顯示許在試槍事件後仍參與串謀，包括從犯證人彭軍壕無提及許是12．8行動的參與者，以及許並無參與計劃的準備工作。最後一名被告劉佩凝的代表大律師今日陳辭。

指許行山試槍後疏離吳智鴻

被告許湛榮的代表大律師陳偉彥稱，涉案串謀應於12月3日才形成，當天黃振強與吳智鴻等人在糖水舖見面，雙方傾談大行動的時間及地點。許無出席該會面，他早於11月16日在西貢行夜山，可能因知悉有真槍及炸彈，刻意疏離吳等人。

陳指出，當彭軍壕提及12．8計劃的一眾參與者時，無提及許的名字；計劃前夕，吳與彭在灣仔華仁書院外放炸彈，吳曾兩度致電許，但許不接聽。陳表示，吳與許同為華仁書院的舊生兼好友，但許沒陪伴吳，許不接聽來電亦反映他在行山後刻意不接觸吳。

陳續指，12月8日吳被捕後，許在群組稱「我唔信係真槍，一係改大咗嘅氣槍，一係閹槍」及「清嘢」，反映一方面許不相信身為名校生的吳「夠膽」用真槍殺警，另一方面許害怕兩人早期的接觸會令他惹禍上身；及後警方在吳的住宅搜出一張香港地圖，化驗到許的指紋，惟指紋本身無法說明何時及因何情况出現。

曾可離港 稱不走信自己無辜

許於翌年1月被捕，後來獲警方批准保釋、可離港，其後相隔逾1年後才被起訴，成為被起訴的最後一人。陳指許「眼見一個又一個人被捕，佢都冇走」，反映許相信他是無辜且無參與串謀；另稱控方在接近審結階段仍未能證明許參與涉案串謀，但無撤控，卻指交由陪審團裁決，陳以「彼拉多洗手」的聖經故事比喻控方做法，即將懲罰無辜者的責任推卸給他人。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕殺警 反恐條例 反修例事件 屠龍小隊

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