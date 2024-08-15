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港聞二

快必煽動案終極上訴明年1月審 牽動至少3案 包括立場蘋果

【明報專訊】人民力量前副主席譚得志（快必）在街站發表「光時」等口號，被裁定發表煽動文字等11罪罪成，判囚40個月。譚得志就定罪及刑期上訴被駁回，後向高院申請上訴至終院許可證明書獲批。終院昨日開庭聽畢雙方陳辭後，就其中兩項爭議批出上訴許可，包括煽動罪是否屬可公訴罪行，以及控方須否證明被告的煽暴意圖，餘下一項爭議則被拒。案件排期明年1月10日審理。

申請人為譚得志，由資深大律師戴啟思代表，昨在終審法院常任法官李義、霍兆剛及林文瀚席前申請上訴許可。

提3爭議 涵須否證煽暴意圖

申請方提出，案件有3個重大而廣泛重要的法律爭議。第一，《刑事罪行條例》第9條及第10條的煽動罪是否屬可公訴罪行，必須在高院原訟庭法官和陪審團席前審理；第二，控方是否須證明被告煽動他人使用暴力的意圖；第三，若控方毋須證明煽暴意圖，是否不合比例地限制言論自由，不符「依法規定」原則而違憲。

法官李義提到，第三項爭議難經相稱性測試確認會否過度限制言論自由，戴則認為首兩項爭議較重要。就上訴爭議的效用，戴指仍有其他案件與本案爭議有關，議題非純粹學術討論；若法庭無司法管轄權而將被告定罪，將造成重大不公。

律政司：得直或引同類案上訴

律政司代表副刑事檢控專員周天行稱，上述爭議不具重大而廣泛重要性，因《刑事罪行條例》第9條及第10條的煽動罪現已被《維護國家安全條例》取代，仍在司法程序、涉及舊煽動罪的案件至少有3宗，爭議效用不大。不過周同意，若上訴成功，或會影響過往被判煽動罪成的案件會否上訴。

就是否須證明煽暴意圖一點，周認為樞密院千里達案例中的煽暴元素只是附帶意見，法庭應着重考慮本案背景及本港的法律框架。

資料顯示，「立場新聞」煽動刊物案同樣爭議須否證明被告有煽暴意圖，已於區域法院審訊完畢，案件早前重新排期8月29日裁決。其餘兩宗未審結案件包括《蘋果日報》案和一名19歲男子在裁判法院認罪及判刑後提出上訴的案件。

【案件編號：FAMC 15/24】

（反修例風暴）

相關字詞﹕煽動暴力 終極上訴 發表煽動文字罪 譚得志 反修例事件

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