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稱寄法律指示「不翼而飛」 鄒：另覓途徑非對抗

【明報專訊】鄒家成昨日透過代表大律師呈上自己撰寫的求情信，庭上無讀出，判刑後鄒的facebook專頁公開完整信件。當中鄒解釋犯案因由，稱案發前他曾將法律指示以封口形式寄往兩間律師樓，兩封信都不翼而飛，他要求懲教署調查，獲回覆「無法證實」，質疑署方干預封口信寄出，為免法律指示和申訴內容無法保密、損害囚權和法律權益，他遂決定以另一途徑寄出表格。

鄒提到，還押3年來多次被懲教署拒絕批准收取書籍，包括區家麟的《二十道陰影下的自由》及李怡的《最壞的時代最好的時代》等，懲教職員以書籍已被總部列為禁書、內容涉及社會運動等為由拒絕。

表申訴意願 稱兩周遭搜7次

鄒家成說，過往他曾因在fb發布的文章被傳媒報道、領取申訴專員公署投訴表格和表達入稟高院申請司法覆核的意願，兩星期內遭7次突擊搜查，其中職員曾指他違規管有一個葡撻而加監和隔離囚禁。鄒又說，自他堅持申訴後，他須長期單獨監禁、做運動和洗澡，至今未變。

提到同案被告胡詠斯，鄒自言愧疚，「連累了一位初出茅廬、非常盡責、從來毋須我擔憂分毫的律師」。鄒直言不明白表格由律師寄出會對監獄運作產生什麼傷害，強調他不是刻意與懲教署對抗，而是再三承受不公的申訴壓力，本案更牽涉與他信仰有關的佛教書籍。辯方昨在庭上口頭補充，表格是正經投訴，目的非為侮辱申訴專員，望考慮鄒用和平方式表達言論，判處罰款。

相關字詞﹕求情信 荔枝角收押所 將未經授權的物品攜離監獄罪 鄒家成

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