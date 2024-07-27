託律師帶投訴信出獄 鄒家成囚3日 律師罰款1800求情稱或釘牌 官：對制度失信心僅「主觀」

被告為鄒家成（27歲）及胡詠斯（30歲，助理律師）被控於或約於2023年5月2日在香港將一份未經授權物品、即一份文件攜離監獄。

辯方：帶走物品比引進輕微

辯方昨日求情稱，將未經批准的物品攜離監獄比引進監獄輕微，後者可牽涉武器和毒品，但在囚者可管有的物品種類少，且要經懲教署批准，本案的投訴表格更是必須批准寄出的物品，刑罰應最輕。辯方又稱，胡詠斯將來必定須接受紀律聆訊，執業資格可能吊銷，審裁組考慮時會參考法庭判決，冀酌情判她有條件釋放。

官：公費付郵費 證重視投訴權

主任裁判官徐綺薇同意可引進監獄的物品可謂「無窮無盡」，惟無論如何均屬同一條例，最高刑罰相同。徐官續指，囚犯享有向專員投訴的權利不容置疑，郵費由公費支付，亦反映此權利備受重視，法庭閱讀過涉案投訴表格，確認當中不涉不法或不當言辭。徐官引述鄒的求情信稱，鄒過往不愉快的經歷令他對監獄投訴制度和寄信系統失去信心，又對因本案連累律師感愧疚（見另稿）。

律師執業7月 鄒愧疚連累

徐官認為鄒家成所述是他個人經歷和主觀想法，他一意孤行繞過安檢程序，私下將表格交由胡寄出，行為鹵莽愚昧，判刑須反映在囚者遵守《監獄規則》的重要，加上他還押期間犯案，判監合適。

至於胡詠斯，徐官稱事務律師盡力協助客人是應有的態度和操守，但她在本案協助鄒擅自將表格攜離，屬愚蠢不智，無她參與不能成事，二人共同犯罪，罪責相若。不過徐官同意胡非始作俑者，是被動接收表格，案發時她只執業7個月，經驗尚淺，將來亦要面對紀律聆訊，相信已上寶貴一課，適合判處罰款。鄒擬就定罪和刑期上訴，徐官批准鄒就本案以1000元保釋，但他另須就衝擊立法會案服刑。翻查資料，鄒在該案承認暴動罪，被判監禁61個月15天。

【案件編號：WKCC 4600/23】