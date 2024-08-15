行山失蹤六旬漢獲救 稱如入「結界」靠溪水捱

村民聞聲僻地尋回 事主擦損手

事主3名家屬接獲消息後趕往大埔那打素醫院急症室探望。現場所見，事主手掌及手臂擦損，送院時自稱「冇事」，僅皮膚𠝹傷，又解釋行山遺失手機。胞姊引述弟弟稱，迷路期間曾跌倒無數次，亦曾暈倒，又出現幻覺，胞姊說「我估佢自己都唔知自己喺邊」；待救期間，弟弟缺水缺糧，連日靠喝溪水維生，「搵條紙巾濕咗佢，然後啜啲水」，獲救後曾向醫生稱自己猶如進入「結界」。

胞姊讚揚搜索團隊非常專業，不論官方及民間團體都盡心盡力搜救，加上這幾天曾有雷雨，救援人員仍繼續搜救，「好感動、真係好感動」。她亦為胞弟疏忽表示歉意，會叮囑他小心。胞姊說弟弟退休約半年，近月熱愛行山，月初曾帶10多歲兒子行大帽山，當時一度迷路。她估計弟弟失蹤只是去探路，「下次帶個仔行，行得好啲」，因此無帶行山裝備及糧水。她說，弟弟最終被發現的地點位於幾乎無人會去的荒廢處，他當時「無晒力，坐喺度，得把聲」，幸運地有人聽到他求救，才能脫險。

事主胞妹在facebook更新，稱周三凌晨已尋獲兄長物品，相信他不在八仙嶺範圍，稱「佢係好爸爸，應該想自己探路，襯（趁）暑假帶仔仔行山，又急住想返屋企煮晚飯，可能走了捷徑迷路」，感謝各界幫助及代兄長致歉。