機構：宣傳未另限 局方：遵兩地法規

港規定醫生牙醫不能宣傳

被問港府有否規定不能利用醫療券宣傳，深圳愛康健口腔醫院發言人陳永基稱未見有特別限制，但強調須符合兩地監管要求，例如港府要求宣傳內容真實合法，而未來會在兩地加強宣傳，令更多長者了解新安排。

至於深圳新風和睦家醫院，新風天域集團執行董事兼大灣區首席運營官蕭毅晃說，內地有另一套醫療監管法則，包括醫療廣告審查，醫院會按內地要求作符合規定的宣傳介紹。

李力綱稱，醫療券涉及公帑，特區政府會「睇得好嚴謹」，舉例早前有內地醫療機構在香港的廣告虛稱與醫療券計劃有關，政府已立刻採取行動及跟進，包括與香港執法部門及內地監管機構協調。他稱，針對醫療宣傳，兩地都有規定，兩地醫療機構一定要符合兩地法規。

本報昨未見醫療及牙科機構利用醫療券大肆宣傳，其中羅湖口岸附近有一個「愛康健口腔」閒置攤位，標有「香港『長者醫療券』」。陳永基說現時未在港太多宣傳，是想與香港牙醫保持和平關係，稱一直有香港牙醫來愛康健交流訪問。