醫衛局：灣區醫療券投訴 有機制跟進 昨增深3機構可用 稱發現濫用虛報事故會查

指運作順 盼餘下兩間下月開

3間昨起可用醫療券的內地醫療和牙科機構，包括深圳愛康健口腔醫院（下稱深圳愛康健）、深圳新風和睦家醫院（下稱深圳和睦家）及深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部。李力綱昨巡視3間試點機構後稱，期望下月東莞及廣州南沙的服務點開通，屆時醫療券將在內地增至9個服務點（包括原已可用醫療券的港大深圳醫院兩個服務點）。

昨晨起陸續有香港長者到深圳愛康健求診或查詢，該院稱全院昨有46人預約使用醫療券，截止中午12時有23人到診。至於深圳和睦家，至昨午有約10個預約，涉及全科、眼科、牙科等，大部分是新症，主要涉及檢查，查詢較平日多三四成。

據本報觀察，上述兩間機構都在大堂接待處貼上「醫療券」綠色標示，並提供醫療券優惠。深圳愛康健優惠包括初診免掛號費、58元人民幣保健潔牙等；深圳和睦家基礎版及進階版全身檢查分別1500和3500元人民幣，是正常收費的三分之一。

控股愛康健的希瑪醫療集團主席林順潮表示，去年深圳愛康健每月服務約8000名港人，今年增至1.5萬，料可使用醫療券後服務人數將上升。管理深圳和睦家的新風天域集團執行董事兼大灣區首席運營官蕭毅晃稱，現時港人顧客佔醫院約兩成，料明年有望增至三成。

稱內地監管嚴 將嚴肅跟進投訴

社會關注當局如何監管在內地醫療券的服務機構質素，李力綱稱內地醫療機構監管機制已很完善，不論是專業人員培訓、持續進修、定期評核以至醫療機構設施等都有嚴謹監管，亦有由內地當局負責的不定期檢查，對醫療水平可予信心。李又說，特區政府於內地推行醫療券計劃時，與內地健康衛生當局緊密溝通及有協調機制，如衛生署接到關乎醫療水平的投訴，會轉介內地當局，對方表明會嚴肅跟進。

醫院：兩道機制 嚴重可報衛健委

針對醫療投訴或事故跟進，蕭毅晃說其醫院有兩道保障機制，第一道是最基本的醫院投訴熱線，第二道有「醫療質量管理部門」處理較複雜情况。若涉較大爭議，病人可將情况向當地衛健委報備投訴及反映，醫院須於48小時內回覆；病人亦可循深圳「12345熱線」向市長反映。

深圳愛康健發言人陳永基表示，已在醫院各層的前台清晰列出處理流程，若出現投訴或需跟進情况，會由有關專科部門主任介入調解。

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