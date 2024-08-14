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港聞二

新冠趨活躍 新疫苗料年底到港

【明報專訊】本港新冠病毒活躍程度上升，變異病毒株JN.1仍是本港主流病毒株，但其後代KP.2病毒株近期逐漸流行。政府正探討採購JN.1疫苗，衛生署轄下疫苗可預防疾病科學委員會成員孔繁毅向本報透露，據他了解政府也有採購KP.2疫苗，最快明年初抵港。本報昨向衛生署查詢有否採購KP.2疫苗，該署回覆稱正探討採購JN.1譜系相關疫苗，料今年底供港使用。

毒株KP.2漸流行

衛生防護中心上周《2019冠狀病毒病及流感速遞》顯示，污水監測發現JN.1及其後代仍為本港最流行病毒株，其中KP.2佔所有樣本59%，JN.1佔33.5%。本身是港大醫學院內科學系講座教授的孔繁毅稱，據他了解政府正採購輝瑞和莫德納生產的JN.1疫苗，預計今年底送抵本港，另亦採購KP.2疫苗，預計最快明年1月供港，兩者效果相若。

衛生署轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席、中大呼吸系統科講座教授許樹昌預計，JN.1疫苗將於11月底至12月初來港，該款疫苗雖對預防感染KP.2功效打折扣，但仍能預防重症和死亡。

許樹昌：現有疫苗亦有效用

許樹昌稱，世衛今年4月建議藥廠針對當時最流行的JN.1生產疫苗，其後美國食品及藥物管理局（FDA）發現當地KP.2逐漸取代JN.1，便建議藥廠在可行情况下以KP.2研發新疫苗；但他稱現時美國流行毒株已變為KP.3，而疫苗製作需6個月，永遠難追上流行病毒株。許說本港現有XBB疫苗仍有效減少重症及死亡，呼籲距離上次接種超過6個月的高危者盡快接種加强劑。

相關字詞﹕孔繁毅 許樹昌 衛生署 KP.2 新冠病毒 JN.1 新冠疫苗

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