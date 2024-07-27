HKTVmall疑售醫院藥 商店下架衛署調查

網上討論區近日流傳，有HKTVmall顧客聲稱向商戶購入疑由佛教醫院向病人處方的乳果糖。根據HKTVmall回覆，該客戶去年5月29日取貨，7月9日向客戶服務部通知問題，涉事商戶指距離出貨超過一個月、已移除閉路電視片段和出貨相片，HKTVmall其後酌情回收產品和退款。HKTVmall前晚首次回覆本報稱產品暫下架，昨改稱已將商店下架；若發現違規將處分，嚴重者將終止合約，有關商戶須承擔法律責任。

醫管局昨晚發稿稱非常關注事件並已展開調查，若涉不法行為，必定嚴肅跟進及轉交執法部門。該局稱按網上圖片追查藥物來源，相信是一名曾入住佛教醫院的病人去年出院時獲醫生處方的藥物，局方已聯絡病人了解。

乳果糖屬「非毒藥」 無發牌規管零售

公司註冊處資料顯示，涉事商戶所屬公司曾以香港科學園作為註冊地址，2021年改至火炭另一工廈；比對香港藥劑業及毒藥管理局名單，該公司其中一名董事與一名註冊藥劑師同名同姓。

現行法例規定，處方藥物、第1和第2部毒藥銷售須持牌，以往有人因非法銷售被捕。不過乳果糖屬「非毒藥」，註冊後可於無牌處所發售。政府2009年曾成立委員會檢討藥物監管制度，檢討報告指非毒藥風險較低，但若處理不當仍會對公眾健康構成風險，建議衛生署發牌規管和巡查售賣非毒藥的零售商，至今並無落實。

林哲玄：非毒藥範圍廣 憂規管掀反對

立法會醫衛界議員林哲玄質疑出現法律漏洞，建議重新研究發牌，但亦指非毒藥涵蓋範圍廣闊至包括維他命C等，憂會引起反對；另建議研究網購平台刑責，「業主租個地方給你犯法有多大責任，是需要討論」。他稱不明來歷藥物安全成疑，若儲存和運送過程不當，易滋生細菌，可引起腸胃炎或其他嚴重感染。

消委會回覆稱，2020年至今年7月接獲330宗藥物投訴，並無懷疑轉售公院處方藥物的投訴，當中最多是送貨延誤。消委會提醒市民如對藥物品質有懷疑，應徵詢醫生意見；商戶要確保藥物來源須符法例要求，而公院處方藥物只供指定病人服用，不應轉贈或轉售謀利。