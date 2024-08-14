屠龍案 斥彭軍壕作故仔 辯：嫁禍賴振邦

指手機無鎖 難憑照片證持有人

被告賴振邦被指為吳智鴻一方的隊員，其代表大律師是香媛表示，警方在電子裝置維修店「3C工作室」內檢取一部iPhone手機，控方憑手機內23張賴振邦的私人照片，推斷該手機屬於賴，並依靠手機內Telegram信息指證他，惟控方的推斷薄弱，因為該手機是放在維修店內的眾多手機之一，而且沒有密碼。

是香媛指手機的擁有人可以不是實際使用者，例如有證據顯示賴振邦是一輛用於運送示威物資的汽車之登記人，按照控方相同的邏輯，賴必然會駕車運送物資，惟有閉路電視片段攝錄實際駕駛者是賴的姐夫張堅順。

能辨槍械否 彭前後矛盾

是香媛批評彭軍壕的證供不可信，堆砌故事，例如彭供稱台灣軍訓時，他聽到吳、賴及張的對話，提及藉破壞迫使政府妥協。彭軍壕故意補充他路過時碰巧聽到3人的對話，企圖增添細節令其故事看似真實；彭曾在軍訓時練槍，他不記得槍械型號，但在西貢深夜試槍時，當時四處漆黑只得電筒照明，彭軍壕亦沒有開槍，他卻準確說出吳攜帶AR 15長槍及Polymer 80手槍。

稱賴獲釋無離港 自信無辜

針對12．8計劃，彭軍壕供稱當晚他、吳及化名Bobby的隊員在灣仔華仁書院外設置炸彈，彭認為賴就是Bobby，惟閉路電視僅拍到吳及彭的身影。控方解釋因為閉路電視鏡頭不能360度旋轉才拍攝不到賴，是香媛質問「影唔到咪係（賴）冇出現」，而警方在現場僅化驗出吳及彭的DNA，賴並非Bobby，而是彭將Bobby罪責轉嫁賴。賴於2020年6月獲警方無條件釋放，至9月再次被捕，當中3個月內沒有離港，反映賴相信自己無辜。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）