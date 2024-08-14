「食德好」調查：四成受訪基層曾捱餓慳錢

因經濟壓力 選價廉營養低食物

慈善環保團體「綠德好」轄下的「食德好」上月訪問居於葵青及深水埗區的領取綜援人士、殘疾者和低收入家庭等弱勢社群，首次「社區糧食安全狀况調查」共收集509份有效問卷，結果發現按「營養金字塔」指標，46.2%受訪者無法每日從食物攝取足夠營養，約每5名基層市民就有兩人無法攝取足夠營養。

調查亦發現逾四成受訪者表示因食品價格過高，而未能持續攝取營養。同時有不少劏房、天台屋等不適切居所受訪住戶反映缺乏煮食設施，對膳食選擇和攝取營養造成障礙。另有77%受訪者指選擇食物時最重視價格，其次為口感和味道。逾六成受訪者對食物標籤關注度低。

「食德好」項目經理盧珏珊說，不少基層為省錢，選擇便宜但營養價值較低的食物，例如快餐及加工食品。她認為香港高度依賴進口食品，然而氣候變化導致世界糧食產量不穩，食品價格上漲，故建議政府及社會各界加強本地食物供應，如推動農業發展及社區菜園，減少依賴進口食品，以降低食物價格。

將推「平飽快營」餐點菜式

盧珏珊提議食品製造商把營養標籤放在包裝正面，讓消費者容易得知營養資訊。她透露其團體會推出「平飽快營」餐點菜式，向基層提供既有營養又能負擔的食物。

「綠德好」行政總監袁德志批評，有人在捱餓同時，整個社會卻在浪費糧食，本港每年約3400公噸廚餘，部分送往堆填區的仍可食用，呼籲各界減少浪費。他透露倘有資源，明年會擴展調查至其他區，如東涌及觀塘。