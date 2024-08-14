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港聞二

稅局將優化網上打釐印防騙 議員倡連接土處系統 有人繳稅可通知業主

【明報專訊】本報早前報道，有內地生經無牌地產代理在港租樓時受騙，揭發經稅局網上「打釐印」時毋須覆核身分或租約內容。財經事務及庫務局和稅務局回覆本報查詢時表示，非常關注事件，稅局已將相關個案資料轉交執法部門跟進，全力配合調查；稅局正檢視優化租約加蓋印花服務的空間，力求在為市民提供便捷服務和減低詐騙風險之間取得平衡。立法會會計界議員黃俊碩建議稅局資料連結土地註冊處系統，向業主發出電子提示。

黃俊碩表示，目前土地註冊處有「物業把關易」電子提示服務，「硬件已經有喺度」，只要將稅局資料連結該系統，當有人就業主名下物業交印花稅，即通知業主。他稱，稅局資料有保密條例保障，或需要先修例，但資料只是在政府部門間互通，不涉第三方，相信不會遇到太大阻力，重申政府服務互通屬科技發展大趨勢。

私隱內部使用 料修例阻力不大

黃稱，今次騙徒利用內地生「資訊不對等」的弱點犯案，歡迎稅局改善印花稅服務，但騙徒手法層出不窮，認為警方等要加強宣傳，提醒來港學生切勿在網上租樓，亦要與業主會面。

地監局人才辦加強教育外地生

本報昨測試以稅務局電子印花服務「打釐印」，未見有額外警告字句或核證程序。稅局網頁在8月9日發出有關「租約印花稅」常見問題，重申發出印花證明書「並非核證租約的程序」，僅代表租約已繳付印花稅；準租客應委託持牌地產代理處理租賃事宜，並在有需要時諮詢專業法律意見。

財庫局表示，已聯絡地產代理監管局和香港人才服務辦公室，跟進加強向非本地學生和來港人才的宣傳教育，提醒他們租賃物業時須注意事宜；教育局亦已透過本地大學的入學事務處提醒來港學生。地監局上月底發聲明表示關注事件，強調持牌地產代理受監管局規管，故委託他們行事會有更佳保障。警方昨表示，7月25日接獲「製造虛假文書」報案，暫未有人被捕。

本報上月28日報道，無牌中介在業主不知情下，經稅局系統為虛假「租賃合同」繳付印花稅，並向留學生租客出示相關印花證明書。稅局當時回覆本報稱，不會覆核租約內容或加蓋印花者身分。

翻查資料，稅局在2004年推出電子印花服務，容許市民在毋須出示文書正本下，在網上加蓋印花。稅務局回應稱，每年處理約70萬份租約加蓋印花申請。

相關字詞﹕印花稅 電子物業印花 釐印 稅務局 地產代理

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