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港聞

港聞二

黃德森：將蒐各方意見 檢視運動員薪酬

【明報專訊】巴黎奧運單車港將李思穎及跆拳道港將盧蔚豐昨晨回港，體育專員黃德森現身接機。對於近日精英運動員薪酬問題引起爭議，黃德森稱每屆奧運後都會檢討，將會集思廣益收集各方意見，包括運動員的看法，然後再作整全計畫。體院副主席、立法會議員鄭泳舜表示，資助機制有空間調整，若社會共識認為運動員在起步階段的人工或資助偏低，可研究改善。

國家隊擬本月29日訪港3天

另外，文體旅局長楊潤雄早前表示，希望國家隊運動員一如過往在奧運後訪港，並在月內成事。據了解，國家隊擬本月29日來港3日，將參加表演和交流活動，具體行程待落實。

三項鐵人前港隊代表司徒兆殷昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，2014年加入體院時每月資助6000元，「換對跑鞋都吃力」 。她指練習期間，體院「包食包住」，或可以全數資助儲起；但其餘時間則要「計吓數」，「篤串燒賣魚蛋」等消費由資助支出。她稱自己當時未有品牌資助，想換跑鞋、跑衫、跑褲等「真係吃力少少」。她於2014年亞洲沙灘運動會獲首3名成績，資助有機會上調至1.3萬元，但她決定結束全職運動員生涯，轉職工程師。

前港將：每月6000元 換對跑鞋都吃力

奧運羽毛球男單代表李卓耀日前接受訪問稱，運動員薪金應最少達最低工資萬餘元，引來社會熱話。他昨稱「沒想過有這麼大反應，大家看的都是關於人工問題，但訪問另一個意思是希望未來接班的運動員也要照顧好」。

鄭泳舜向本報稱，每月7000多元是「入門級」，據了解人數不多，而且該級別的資助要求亦較低。對於現時體院精英運動員資助計劃六級制，鄭認為值得保留，「運動員間應有不同，需要一個進步的空間，有向上流動的機會」。鄭泳舜重申政府在體育上的投資已有「一定力度」，「就算我們繼續增加（資助），亦未必可能滿足到運動或滿足整體的收入」。 他提議政府引入商界支援，如機構資助運動員或運動項目後可減稅。

鄭泳舜稱資助應續分級 倡商界贊助

浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松日前回覆本報稱，運動員「唔係打工」，體院已為他們提供食宿、醫療、出國比賽的費用等，形容運動員「淨收」資助。他以單車和風帆為例，運動員一年有8個月在外比賽，投放他們身上資源不止7000多元。

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