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塌天秤地盤遭追薪 精進：分判拖糧 20釘板工上班方知解僱 稱欠薪達400萬

【明報專訊】前年涉天秤倒塌3死意外的安達臣道房協地盤，昨早有近廿名釘板工人疑突遭解僱，聚集追討欠薪，據稱涉款達400萬元。警方接報到場調查。總承建商精進建築回覆查詢稱，相關釘板工程分判商因「施工緩慢、質量欠佳及拖欠工人工資」，為免延誤工程進度，決定終止該分判商合約，事前已通知對方及勞工處，將繼續處理分判商員工後續的薪金安排。

精進指進度慢質量差已解約

已聘新分判商趕工 將安排支薪

現場是秀茂坪安禧街一地盤。昨早8時許，約20個工人聚集追討欠薪，部分人坐地抗議。工人代表楊女士向傳媒表示，昨早開工時才發現被「鎖卡」，無法進入地盤，懷疑被無理解僱，事前未接獲通知，批評稱：「咁你解僱咗我哋，無論大判、二判、三判，係咪應該要通知我哋先？即使唔通知，係咪要畀錢？」

楊女士又稱，他們受聘於二判，從事釘板工作，近30名工人被拖欠7至8月份的薪金，估計涉及金額300萬至400萬元。她又認為大判精進須給予解釋，「無論你同二判、三判、四判有咩問題都好，同我哋打工仔冇關係」。

現場消息稱，涉事地盤是前年發生天秤倒塌奪命工業意外的房協地盤。精進建築確認該地盤發生「短暫勞資糾紛」，發言人表示，一直有按照工程進度準時付款，已按法例要求，早前經勞工處向工友直接支付4至6月份工資，將繼續處理涉事分判商員工的薪金安排；公司已與新的分判商達成協議，會盡力做到無縫交接，追趕工程項目進度。

房協：悉精進準時付款 地盤工作如常

房協回覆表示，已向項目總承建商精進建築了解，並獲悉精進建築一直有按照進度準時向分判商付款，目前涉事地盤的工作如常。房協會繼續與精進建築密切跟進相關情况，確保工程不受影響。

勞工處回應，相關地盤早前曾出現欠薪個案，經勞工處跟進及提供協助後，欠薪問題已獲解決。如有工人認為尚有工資被拖欠，應盡快向勞工處勞資關係科尋求協助。

屋宇署表示，精進建築的一般建築承建商註冊於2023年4月屆滿，屋宇署正按機制處理其續期申請，已轉介承建商註冊事務委員會安排面試及評審，再由屋宇署按委員會建議審慎決定是否批准續期；由於正在處理續期申請，現階段不宜評論。

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