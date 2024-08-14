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街坊憶派飯互助 居民：小店惠基層勝商場

【明報專訊】對於市建局將原屬公眾街道的兼善里納入發展，並擬闢建面積相若的休憩空間代替，有兼善里居民和前街坊反對，認為兼善里有本港碩果僅存的巷里文化，巷里中的開放空間、鄰里參與、當區地道情懷等，都是商場或公園難以取代的。有社企曾在兼善里開設食堂，免費派飯給弱勢社群，義工形容這條巷里讓街坊發揮守望相助精神。

深水埗區內住有不少長者、少數族裔及較低入息的基層人士。前街坊海英曾在兼善里的「耆樂食堂」當義工，每日中午幫手免費派飯給有需要的街坊，合資格會員在其他時段亦可在食堂旁的自動販賣機，拍卡免費領取麵包。她說做義工很開心，感受到鄰里間的人情味，正因巷里提供不同種類的商舖小店，照顧區內人的日常，不同階層、背景及種族的人都有一個空間活動交流。

一里120舖 前居民青年：不想「殺街」

兼善里樓宇約有120間商舖，包括餐廳、五金行、洗衣店和車房等。居於兼善里多年的阿基不滿將來在此興建商場，認為商場賣的東西不及民生小店，這區基層市民較多，「點解咁多人走去鴨寮街買嘢？啲人鍾意行街多過行商場！」居民寶鴻則說，以前這裏的檔口吸引很多人來吃車仔麵、魚蛋、燒賣等，「起樓咪起樓，點解要拆兼善里，真唔明白」。

前居民大學生Richard說，樓上單位很多是劏房，安全及衛生等條件差，市建局進場重建固然好，但不希望「殺街」，擔心會抹煞兼善里的歷史價值，並失去創造經濟、旅遊價值和說好香港故事之地，「香港已有很多類似商場，商舖空置率高，相比起街道更難以聚集人流」。他們建議日後重建保留中間巷里的「一線天」城市景觀，讓地舖繼續經營，同時作為公共空間供人們自由舉辦活動。

另外，兼善里的舊唐樓每層樓梯轉角位地面都有由啡紅紙皮石砌成、展示相關樓層的中國數字，字體保持完整，樓梯扶手則用上水磨石飾面。「香港探古」創辦人黃洪銓稱，紙皮石工序繁複，師傅要逐塊砌上，富當代特色，在新建築已很少見。

（城市保育）

相關字詞﹕重建項目 昌華街 一線天 巷里 兼善里 市建局

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