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百米巷情誼難守 兼善里街坊盼留 市建局稱保留損規劃效益 專家：建築特色全港少見

【明報專訊】市建局2021年宣布啟動長沙灣「兼善里/福華街發展項目」，兩列舊樓之間的內巷「兼善里」被納入發展，如道路工程獲批，這條百多米長的巷里將於2026年清場後永久封閉。有街坊要求原址保留兼善里，認為市建局擬建的休憩空間不能取代原本具互動性、人情味、懷舊、繁華熱鬧的巷里文化；有建築師稱兼善里與毗鄰樓宇構成全港少見的建築特色，樓宇前後梯可通往大街和里巷，形成獨特公共空間，冀日後重建能保留建築物和街道的關係。市建局指若勉強保留兼善里，需將地塊分割成兩個地盤，影響規劃設計，亦降低整體規劃效益和土地發展潛力。

明報記者 李淑瑤

兼善里毗連90幢樓齡65年的9層高樓宇，均無升降機，樓宇單位大部分分間成劏房出租，項目牽涉約2100個家庭、約120間地舖，市建局計劃重建為附設平台的「現代化住宅樓宇」，另建議將面向昌華街的建築物界線後移，騰出土地，將原有窄長的內巷，改成一個約750平方米面向街道的休憩空間，面積與原兼善里相若，並設行人天橋出入口連接昌華街和長沙灣道擬建的社區設施。據地政總署回覆，市建局已就項目提交批地申請，地契條款有待審批，當中會要求合作的發展商興建和管理約750平方米公眾休憩設施。

擬改建休憩空間 聚腳設計舉例座椅涼亭

市建局回覆稱，明白保存地區特色的重要，局方會在擬建休憩空間研究如何體現兼善里的城市格局，包括要求合作發展商在休憩空間中容納方便街坊聚腳及交流的設計，例如座椅和涼亭，以及預留位置以其他設計手法呈現兼善里的歷史和特色，例如地磚及展示牌；在社區活動層面，局方會考慮製作有關兼善里歷史的回憶刊物、與地區團體合辦社區導賞團、展覽有關兼善里的照片等。

本身是建築師的「香港探古」創辦人黃洪銓稱，兼善里毗連樓宇是唐樓常見的一梯兩伙形式，樓梯左右各一單位，特別之處在於每層都有通道將前後兩座樓的樓梯接通，形成每層4伙共用兩梯，居民在樓下可經前梯走到福榮街或福華街，亦可經後梯走到兼善里，此建築形式與馬頭角十三街樓宇相同，同樣出自華人建築師余緒麟手筆。他稱這類唐樓後來演變成更大型公寓，即一層設多個單位、不再是幾座樓相連，前後梯相通的設計已愈趨少有。

前後梯通大街里巷 建築師倡重建復刻設計

正因兩旁舊樓特別的建築設計，令中間筆直窄長的巷里成為街坊喜愛的公共空間。黃認為，像兼善里的公共空間及承載的人和事並非一朝一夕能形成，若重建時保留部分現存巷里及前後樓梯相通的特徵，相信社區更新重建之餘，熟悉的街道景觀也不至消失得無影無蹤。他說若有心保留巷里，可有多種設計，除了保留部分樓宇、前後梯相通及巷里佈局，另可在新建的平台引入中間巷里設計，營造貫通巷里和大街的戶外空間等。

兼善里唐樓屬戰後樓宇，黃洪銓認為在現時戰前樓也未必獲評級重視的情况下，戰後樓宇的歷史及建築價值更會被政府及社會忽視，焦點只會落在樓宇維修保養、安全保障等，好像重建就是最理想解決方案。他稱市區更新包含很多東西，若全部舊建築徹底拆掉重建，所需資金也不少，可否設想重建以外的創新活化方向，既保留原貌，又增加到發展的樓面面積。

六成住戶已遷 料2026清場拆樓

另外市建局表示，兼善里項目共涉836個業權，截至上月下旬超過九成業主已接受收購建議，約六成住戶已遷離，餘下住戶接受補償或遷置安排後會陸續遷出，預計項目2026年完成清場，樓宇開始清拆。

（城市保育）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕戰後唐樓 城市規劃 市建局 兼善里 重建

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