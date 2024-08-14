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港聞

港聞二

灣區熱搜：廉價儲電技術吸投資 有望解決充電樁不足

【明報專訊】要推廣電動汽車，必須有足夠的充電基礎設施。據國家能源局公布，截至今年上半年，全國充電樁1024.4萬個，按年增長54%；其中公營充電樁312.2萬個，私營充電樁712.2萬個。

雖然現時全國充電樁數量，比2015年印發的《電動汽車充電基礎設施發展指南》提到2020年建成480萬個充電樁的目標增加逾倍，但從車樁比率看，據公安部數據，截至今年上半年，中國新能源汽車保有量約為2472萬輛，換句話說車樁比率約為2.4：1，與《指南》提出2020年車樁比率基本達到1：1相比，顯然仍未達標。

需求集中高電價時段 利薄回報慢

車樁比率出現缺口，或與充電站運營商面對盈利模式單一，成本回收時間長而不願投放更多充電樁有關。首先，充電站向車主收取的是劃一充電費，但用電成本卻按高低峰計算，以深圳為例，高峰電價為每度電1.1208元（人民幣，下同），低峰電價為每度電0.2573元，因此靠電費差價獲得的利潤參差。此外，充電樁的設立也受限制。市中心雖然對充電樁的需求非常高，但因為城區用電負荷高，再新增大功率充電設施對供電影響極大。且中心城區寸金尺土，設立大規模的充電站難上加難，結果往往造成上班時段充電樁「無人問津」，下班時段充電樁「一位難求」的現象，而下班時段又不是低峰電價時段，導致充電樁就算「一位難求」，營運商只是微利可圖。

要解決上述問題，「發電+儲能+充電樁（簡稱「電儲充」）」系統便是解決辦法，由系統自行發電並將餘電存儲，利用低峰電價儲能去爭取利益最大化，同時可減少城市供電負荷壓力。因此，如果日後有比現時鋰電池儲能更安全及更低成本的儲能系統出現，對充電站運營商而言會甚為吸引。

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