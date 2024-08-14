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灣區熱搜：港企環保長壽電池 深圳充電站試用 硫較鋰電成本減半 冀2027量產

【明報專訊】內地積極推動電動汽車普及，但充電站充電價格及電池環保安全等仍有改進空間。研發儲能系統的本港科創企業易池新能（Luquos Energy），透過硫基液流電池儲能技術為供電站提供安全及低成本的電力支援，並與中華煤氣（0003）旗下港華智慧能源（1083）合作，在深圳市沙井汽車充電站設試點，爭取2027年其研發的儲能系統可大規模量產，投入市場。

明報記者 王佩凡

「即使像Tesla這麼好的公司，都不能夠控制電池會不會起火。」易池新能聯合創始人暨首席科學家盧怡君說。近年鋰離子電池在儲能市場的佔比高達95%，但鋰離子電池有過熱着火甚至爆炸的風險；另一方面，以貴金屬釩元素作為原材料的釩液流電池，則成本較高，而且電解液具有強酸性和毒性，因此限制此技術在儲能市場上的廣泛應用。

易池新能研發的硫基液流電池技術，則採用水溶液及硫元素為原材料，具有安全不起火的特點。盧怡君指出，硫藏量豐富，價錢只相當於釩的5%；與鋰電池相比，硫基液流電池的整體成本低一半。由於容量成本相較釩液流電池和鋰電池顯著較低，因此非常適用於超過4小時的長時儲能之用，而且沒有毒性。

如小型貨櫃 可供應30充電樁

盧怡君本身是中大機械與自動化工程學系教授，硫基液流電池技術也是由其帶領的中大初創培育計劃團隊經10多年研發所得成果，並在2022年由煤氣公司主辦的首屆TERA-Award智慧能源創新大賽獲得銅獎。易池新能亦與中華煤氣旗下港華智慧能源合作，早前在深圳市沙井汽車充電站安裝首個採用硫基液流電池儲能系統「LEAPLUG躍連」的示範項目。「LEAPLUG躍連」如一個小型貨櫃，能為站內30個充電樁提供電力。「LEAPLUG躍連」由一組硫基液流電池及能源轉換系統組成，容量為20度電，透過用電低谷時段、電價較低的時段充電及儲電，再在電價較高的時段放電予充電樁使用，從而可節省近七成電費成本。

8小時儲能計 裝機成本低鋰電40%

易池新能首席執行官王增越補充，「LEAPLUG躍連」使用最新研發的離子交換膜，產電效能提升，而且電池壽命長達15年，較鋰電池長一倍，且運行期間不用補充原料，系統報廢後的污染也比鋰電池低，亦更容易回收。同時以8小時儲能為例，裝機成本較鋰電池低40%，較釩電池低73%。王增越透露，除了深圳項目，在元朗的智能農莊也在試用。

中華煤氣首席投資總裁陳英龍表示，為幫助易池新能的技術快速落地，除戰略投資外，中華煤氣還協助易池在真實環境中進一步驗證技術效能、經濟效益與可靠度。陳英龍又稱，易池新能的電池技術能夠平衡安全、成本及規模生產，在市場罕見，相信該公司有潛力成為「獨角獸」，產品未來有望廣泛應用在中華煤氣的業務上，有助推動中華煤氣參與國家碳中和的工作。

「現在項目啟動，標誌着硫基液流電池技術已完成中試規模的技術階段，進入產業化的加速階段。」盧怡君道。易池新能預計明年量產硫基液流電池，建立生產線，並開放與其他企業合作。

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