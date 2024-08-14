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港聞

港聞二

屯門掃蕩貴利放數拘13人 年利16倍 涉洗錢1億

【明報專訊】屯門警方自今年4月起展開「聞風行動」，調查非法高利貸及收債活動，至前日拘捕9男4女，年齡14至66歲，分別涉嫌處理犯罪得益金額約1.09億元及其他犯罪活動，現正被警方扣留。警方稱，涉案有20名事主，借貸金額介乎數萬至數十萬元，年利率高達1646%。

目標信用評級較低者

屯門警區刑事部總督察沈灝旻表示，警方留意到非法高利貸及收債活動於今年上半年有上升趨勢，有放債人利用「cold call」或社交平台聯繫一些在金融機構難以借貸、信用評級較低者。

過程中，放債人會向借貸人收取「行政費」，當中還款利息年利率高達180%至1646%，遠高於法定貸款利率48%，當借貸人無力還款，放債人首先會打滋擾電話騷擾事主及其家人；其後更會派出「行動組」到債仔住所淋紅油或於鎖匙窿塞膠水，以迫使借貸人還錢。13名被捕者涉嫌串謀無牌放債、串謀以過高利率借貸、洗黑錢、刑事毁壞及刑事恐嚇，其中6名是傀儡戶口持有人，他們會利用戶口放債及收取款項。

電騙案升1.4倍

假冒客服佔99.7%

屯門警區刑事情報組高級督察郭皓靈表示，今年上半年詐騙案有19897宗，較去年同期增加1154宗，上升6.2%；當中電話騙案上升最多，有2723宗，錄得145.5%升幅。當中新型「假冒客服」手法最常見，佔電話騙案中99.7%，即2716宗。

郭皓靈指出，騙徒會先假扮保險公司、網上購物平台或銀行等服務機構，聲稱事主購買了服務，當對方欲取消服務，假客服人員會轉至假銀行人員，並要求他們交出網上理財的資料，或叫事主轉帳傀儡戶口，以偷取其金錢。

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