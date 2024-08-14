印傭投訴性騷擾 平機代索償 前僱主稱常找性服務 不必脅迫

曾報案 警指證據不足起訴

原告為印尼籍女傭，被告為前僱主退休人士林銳生。綜合入稟狀和證供，印傭於2022年2月受僱於林，居於林的公屋單位；一個月後，印傭向平機會投訴遭性騷擾，被林解除僱傭合約，警方調查後不檢控。原告方昨早傳召3名證人後，由林出庭作供。

原告方指稱，印傭在寓所沐浴後，林銳生走近嗅她身體，形容「好香」。林指單位面積較小，印傭身上或有洗髮水香味，無意佔人便宜。庭上播放印傭於2022年2月21日偷錄的錄音檔，一把男聲說「我𠵱家單身，我唔同你講，點知你肯唔肯？」，女聲回應「唔可以啊先生，我有老公」，男聲說「有老公都可以，好多人離婚」。女聲拒絕後，男聲提議可以做朋友和結婚。

錄音中男聲：想搵人生仔

被告：無法認出自己聲線

林銳生供稱，無法從錄音認出自己聲線，自己從未要求或脅迫印傭發生感情關係。原告方質疑林游說性交，林斥「你都黐線、『生安白造』，你收人錢可以咁亂嚟咩？」根據法援文件，林質疑錄音檔偽造。

根據庭上播放2022年3月3日的錄音檔，女聲重複說「我唔要啦，先生」，男聲夾雜粗言指罵「知唔知我男人嚟㗎？返印尼耕田啦你」。女聲說「我係你工人，幫你掃地煮飯」，男聲反問「工人就唔╳得咩？」更說「就係想同你做愛……激鬼氣，咁惜身就唔好嚟做」。在原告方盤問下，林銳生否認是錄音的男聲。

原告方提及，根據書面供辭，林銳生稱印傭主動走近和索取2000元報酬；林感覺對方有所企圖，「個女人唔簡單」，加上價錢太貴，遂拒絕接受服務。林庭上強調，自己經常在荃灣區以數百元接受手淫和性按摩，「我需要性生活好容易」，不會向印傭表達性需求。聆訊今續，雙方將結案陳辭。

【案件編號：DCEO 4/23】