明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

印傭投訴性騷擾 平機代索償 前僱主稱常找性服務 不必脅迫

【明報專訊】女印傭報稱遭男僱主性騷擾，印傭報警後，警方指證據不足起訴。印傭由平機會代為入稟向僱主索償逾18萬元，案件昨於區院開審。庭上播放印傭暗中錄音的聲帶，有一把男聲說「想搵個好的工人姐姐同我結婚生仔」及「工人就唔╳得咩？」，旁邊一把女聲多次拒絕和哭泣。僱主否認是錄音中的男子，他未曾要求與印傭性交，反指印傭主動走近，「想引我犯罪」。

曾報案 警指證據不足起訴

原告為印尼籍女傭，被告為前僱主退休人士林銳生。綜合入稟狀和證供，印傭於2022年2月受僱於林，居於林的公屋單位；一個月後，印傭向平機會投訴遭性騷擾，被林解除僱傭合約，警方調查後不檢控。原告方昨早傳召3名證人後，由林出庭作供。

原告方指稱，印傭在寓所沐浴後，林銳生走近嗅她身體，形容「好香」。林指單位面積較小，印傭身上或有洗髮水香味，無意佔人便宜。庭上播放印傭於2022年2月21日偷錄的錄音檔，一把男聲說「我𠵱家單身，我唔同你講，點知你肯唔肯？」，女聲回應「唔可以啊先生，我有老公」，男聲說「有老公都可以，好多人離婚」。女聲拒絕後，男聲提議可以做朋友和結婚。

錄音中男聲：想搵人生仔

被告：無法認出自己聲線

林銳生供稱，無法從錄音認出自己聲線，自己從未要求或脅迫印傭發生感情關係。原告方質疑林游說性交，林斥「你都黐線、『生安白造』，你收人錢可以咁亂嚟咩？」根據法援文件，林質疑錄音檔偽造。

根據庭上播放2022年3月3日的錄音檔，女聲重複說「我唔要啦，先生」，男聲夾雜粗言指罵「知唔知我男人嚟㗎？返印尼耕田啦你」。女聲說「我係你工人，幫你掃地煮飯」，男聲反問「工人就唔╳得咩？」更說「就係想同你做愛……激鬼氣，咁惜身就唔好嚟做」。在原告方盤問下，林銳生否認是錄音的男聲。

原告方提及，根據書面供辭，林銳生稱印傭主動走近和索取2000元報酬；林感覺對方有所企圖，「個女人唔簡單」，加上價錢太貴，遂拒絕接受服務。林庭上強調，自己經常在荃灣區以數百元接受手淫和性按摩，「我需要性生活好容易」，不會向印傭表達性需求。聆訊今續，雙方將結案陳辭。

【案件編號：DCEO 4/23】

上 / 下一篇新聞

百米巷情誼難守 兼善里街坊盼留 市建局稱保留損規劃效益 專家：建築特色全港少見
百米巷情誼難守 兼善里街坊盼留 市建局稱保留損規劃效益 專家：建築特色全港少見
街坊憶派飯互助 居民：小店惠基層勝商場
街坊憶派飯互助 居民：小店惠基層勝商場
塌天秤地盤遭追薪 精進：分判拖糧 20釘板工上班方知解僱 稱欠薪達400萬
塌天秤地盤遭追薪 精進：分判拖糧 20釘板工上班方知解僱 稱欠薪達400萬
黃德森：將蒐各方意見 檢視運動員薪酬
黃德森：將蒐各方意見 檢視運動員薪酬
男童未能背《可蘭經》 巴籍義工揮拳傷眼囚15周
男童未能背《可蘭經》 巴籍義工揮拳傷眼囚15周
六旬漢大埔失蹤 疑八仙嶺行山
六旬漢大埔失蹤 疑八仙嶺行山
稅局將優化網上打釐印防騙 議員倡連接土處系統 有人繳稅可通知業主
稅局將優化網上打釐印防騙 議員倡連接土處系統 有人繳稅可通知業主
「食德好」調查：四成受訪基層曾捱餓慳錢
「食德好」調查：四成受訪基層曾捱餓慳錢
屠龍案 斥彭軍壕作故仔 辯：嫁禍賴振邦
屠龍案 斥彭軍壕作故仔 辯：嫁禍賴振邦
王毅人民日報撰文：推動高水準開放 鞏固港金融中心
王毅人民日報撰文：推動高水準開放 鞏固港金融中心
車房陷火海 七人車燒剩支架
車房陷火海 七人車燒剩支架
高球場工人困草坪機受傷
高球場工人困草坪機受傷
警司涉襲擊醉駕「出事」 稱遭非禮女警：終脫魔爪
警司涉襲擊醉駕「出事」 稱遭非禮女警：終脫魔爪
教師涉偷拍5學生裙底 加控3罪
教師涉偷拍5學生裙底 加控3罪
屯門掃蕩貴利放數拘13人 年利16倍 涉洗錢1億
屯門掃蕩貴利放數拘13人 年利16倍 涉洗錢1億
HKTVmall疑售醫院藥 商店下架衛署調查
HKTVmall疑售醫院藥 商店下架衛署調查
新冠趨活躍 新疫苗料年底到港
新冠趨活躍 新疫苗料年底到港
伙計涉瞞利益衝突騙肉商500萬
伙計涉瞞利益衝突騙肉商500萬
灣區熱搜：港企環保長壽電池 深圳充電站試用 硫較鋰電成本減半 冀2027量產
灣區熱搜：港企環保長壽電池 深圳充電站試用 硫較鋰電成本減半 冀2027量產
灣區熱搜：廉價儲電技術吸投資 有望解決充電樁不足
灣區熱搜：廉價儲電技術吸投資 有望解決充電樁不足
【Emily】寫政治暴力港人移民 廖偉棠梁莉姿獲台文學金鼎獎
【Emily】寫政治暴力港人移民 廖偉棠梁莉姿獲台文學金鼎獎
【Emily】蔡若蓮同議員訪滬 探討愛國主義教育
【Emily】蔡若蓮同議員訪滬 探討愛國主義教育
【Emily】理大研智能防護衣 可自動調節隔熱
【Emily】理大研智能防護衣 可自動調節隔熱
【Emily】孫玉菡入明Teen團 孖譚志源離地合照
【Emily】孫玉菡入明Teen團 孖譚志源離地合照
【Emily】康署體育館奧運直播 7萬人次入場
【Emily】康署體育館奧運直播 7萬人次入場
【Emily】現代舞×武術 舞劇《花木蘭》下月來港
【Emily】現代舞×武術 舞劇《花木蘭》下月來港