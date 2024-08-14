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港聞

港聞二

警司涉襲擊醉駕「出事」 稱遭非禮女警：終脫魔爪

【明報專訊】警隊沙頭角分區時任指揮官、警司陸振中涉三度在殘廁非禮女下屬，其後又醉酒駕駛和襲擊該女下屬和兩名男下屬。陸否認危險駕駛、襲擊致造成身體傷害等7罪，昨續在區院受審，女事主供稱她遭非禮後，被告接載她上下班，她不敢拒絕，憂被告「會濫用佢嘅職權」。其中一天被告向她表白，表示「難得大家走埋一齊，係一種緣分」；至後來被告「出咗事」，她才逃離對方的「魔爪」。

女事主X為警務人員，她昨提到2022年6月22日至翌日3次非禮發生後，她的時任男友建議她辭職，X不想，二人有分歧，同年7月中旬分手。7月3日X通知被告陸振中（43歲）她病癒可復工，被告表示翌日早上會接X上班，又着她不要過問原因，X不敢拒絕，「因為佢高級過我」，害怕被告濫用職權。

指被告車內表白

事主回應：阿sir你有老婆

X確認7月4日至8日及14日，被告均有送她上班，其中一些日子被告另接她下班。5日被告載X到龍尾灘，其後突然在觀景台搭她膊頭，X問「阿sir你做乜啊？」，被告無作聲，X借故離開。翌日被告在車內向X表白，X回應「阿sir你有老婆㗎喎」，被告卻說「你都有男朋友啦」，稱二人走在一起是緣分。X不懂如何反應，「佢個觀念好錯」。

同月8日，X自覺受夠被告滋擾，到他辦公室着他與自己保持距離，提及其主修電腦的男友知道她手機信號定位和電話密碼，被告說「你部電話唔乾淨，或遭人入侵」。13日，X枱上放了一個公文袋，內有一部小米電話，被告承認是他放置，但不打算收回，稱若X不用新電話雙方就不能聯絡。被告翌日再質問她，X視為命令，不敢不用。

怕被告濫用職權無上報

X無上報事件，擔憂被告「恃住佢係上級，喺工作上對我不利」，更憂母親得知會擔心和難受，「所以到呢一刻我都冇同媽媽講過」。7月15日被告干犯襲擊和危駕等罪，X形容「我就逃離咗佢嘅魔爪」。當日晚上X、被告、督察蔡文浩與賴文顯等人出席晚宴，歡送即將調職的總督察黃燦熊，被告10時許貌似喝醉，步履不穩。

X、蔡和賴陪被告離開，但被告拒絕登上蔡的私家車，堅持自行駕駛。X一路尾隨欲阻止，其後被告登上其私家車，X用身阻擋車門並嘗試拔掉車匙，遭被告推開跌倒，她跑到前座乘客位，被告在車門仍打開下突然向前駕駛，X在被告停車後下車。

指聚會後被告醉酒兩人遇襲傷

X補充，蔡和賴追前一同阻止被告，被告再度開車駛至停車場出口，她再嘗試拔車匙時，被告捉着她的右膊、右腰，X大叫「好痛」。其後她與賴再上車，被告突倒車到停車場出口，黃燦熊和一些警署警長加入勸阻。X看到蔡的手和嘴唇流血，自己則有瘀傷，救護車和軍裝警員先後到場。被告翌日連續致電X，X在第7次來電接聽，被告問及她和蔡的傷勢。

X在控方主問的尾聲確認2022年2至3月，沙頭角分區曾因違紀行為遭內部調查，她本人無受譴責或處分。X重申從無同意被告性侵她，承認報警非她本意，直至7月下旬一名女警司與她會面時問起非禮事件，X原本否認，但警司追問下她「忍唔住喊咗出嚟」交代過程，警司再通報上級。X今將接受辯方盤問。

【案件編號：DCCC 137/23】

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