兩邨提早建成入伙 公屋輪候縮短0.2年

居屋綠置入伙 打擊濫用料未來兩三季可再下調

房委會解釋，第二季4400宗一般申請獲編配入住大埔富蝶邨、青衣長青邨及屯門業旺邨新單位，當中長青邨及業旺邨單位均為公屋提前上樓計劃下提早落成的單位，分別早9個月及5個月完工，加上入住新界區公屋申請者平均輪候相對較短，以上影響反映於第二季，令輪候時間下降0.2年。

房委會表示，未來陸續有新公屋落成，今明兩年將有多個居屋和綠置計劃項目入伙，加上打擊濫用，展望未來兩至三季受惠於最近兩季大批入住富蝶邨的一般申請者，平均輪候時間下半年會維持平穩，甚至輕微下調，有信心公屋綜合輪候時間在26/27年度回落到約4.5年的目標能達成。房委會稱在此過渡期間會大力推動過渡房屋發展。

元朗簡屋明年入伙

「綜合輪候」將較短

消息人士向本報表示，明年首季簡約公屋元朗攸壆路項目2150個單位陸續入伙，屆時計算公屋一般申請首次獲編配公屋或簡約公屋平均輪候時間的「綜合輪候時間」指數，會比現時公布的傳統公屋輪候短，但會否貼近5年或少於5年，仍受多項因素包括市區和新界公屋供應、公屋建築落成量影響。

另外，政府去年成立「解決劏房問題」工作組，本月底將向特首提交報告，民建聯稱最快今日向房屋局長何永賢交報告，建議劏房最低面積可訂於7平方米、高度不少於1.8米。按現時本港有逾萬個劏房面積小於7平方米，若日後按該建議規管，意味約有一成劏房被取締。

倡劏房最少7方米

民建聯：10方米都可以

出任工作組副組長的何永賢早前提及，劏房最低面積會訂在7至10平方米之間。民建聯議員鄭泳舜稱，市場對劏房仍有需求，故將面積下限訂為7平方米，但同時歡迎當局調高，「10平方米都是可以」，未來可按情况調整下限。