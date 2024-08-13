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港聞二

放寬「百強大學」限制 高才通擬納優勢學科

【明報專訊】政府前年推出「高端人才通行證計劃」，其中一項申請條件為須獲全球「百強大學」頒授學士學位，曾兩度擴充合資格院校名單185間大學或院校。政務司長陳國基日前接受傳媒訪問表示，擬研究「優化」計劃以涵蓋更多大學，舉例部分大學雖不在百強大學名單內，但部分科目很出名，也可獲納入，他稱會適時公布詳情。

陳國基接受中新社訪問稱，政府正研究改良高才通，擬納入具優勢學科的大學，因有些大學某科目較出名、部分內地大學很優秀，但不屬全球百強大學，「希望多些內地年輕人來港，我們也朝着這個方向去做」。

陳在訪問提及，截至今年7月底，各項計劃共收到逾34萬份申請，當中逾21萬份已獲批，並已有逾14萬人抵港。另外，第一批通過高才通計劃來港人才將要續簽，陳預計成功續簽比例非常高。

他昨在杭州出席活動後見傳媒稱，「人才是永遠不嫌多」，希望將香港建設成「人才之都」，吸引更多高水平的專業人士來港服務並「落地生根」，又說更多年輕人來港可令本港人口結構更健康，希望吸納專才加強競爭力。他表示高才通等人才計劃遠超早前政府訂立的吸引人才KPI。

政府早前公布，逾半高才通申請人已就業，主要是金融服務、創新及資訊科技及商貿，月入中位數約5萬元。

相關字詞﹕搶人才 陳國基 高才通

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